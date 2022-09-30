https://ria.ru/20220930/khodataystvo-1820480358.html

В США отклонили ходатайство защиты россиянина Данченко о прекращении дела

В США отклонили ходатайство защиты россиянина Данченко о прекращении дела - РИА Новости, 30.09.2022

В США отклонили ходатайство защиты россиянина Данченко о прекращении дела

Окружной суд восточного округа американского штата Виргиния отклонил ходатайство защиты россиянина Игоря Данченко, обвиняемого в предоставлении заведомо ложных... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T01:09

2022-09-30T01:09

2022-09-30T01:10

в мире

сша

россия

игорь данченко

федеральное бюро расследований сша

виргиния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816661384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fef509cabd42ddb443b1fc96b81f792.jpg

ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Окружной суд восточного округа американского штата Виргиния отклонил ходатайство защиты россиянина Игоря Данченко, обвиняемого в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам ФБР, в прекращении уголовного дела против него, говорится в документах суда.Данченко был ключевым источником федералов в ходе расследования якобы имевшихся связей экс-президента США Дональда Трампа с Россией.Суд по делу россиянина назначен на 11 октября в Александрии, штат Виргиния. При этом сам Данченко ранее заявил американскому правосудию о своей невиновности.После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией, опираясь на материалы досье, которое подготовил экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. Теперь в США идет судебный процесс против Данченко по обвинению в даче ложных показаний. Прокуратура утверждает, что Данченко солгал ФБР по поводу источников переданных Стилу сведений о "контактах между избирательным штабом Трампа и российскими официальными лицами", включая информацию о том, что "Кремль мог содействовать избранию Трампа". В обвинении говорится, что Данченко ни от кого такую информацию не получал и "сфабриковал факты".Согласно судебным документам, Данченко предоставлял данные экс-сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу, подготовившему на их основе материалы досье, на которые опирались власти США в расследовании якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией.

https://ria.ru/20211110/danchenko-1758441384.html

сша

россия

виргиния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, игорь данченко, федеральное бюро расследований сша, виргиния