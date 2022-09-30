https://ria.ru/20220930/khodataystvo-1820480358.html
В США отклонили ходатайство защиты россиянина Данченко о прекращении дела
В США отклонили ходатайство защиты россиянина Данченко о прекращении дела - РИА Новости, 30.09.2022
В США отклонили ходатайство защиты россиянина Данченко о прекращении дела
Окружной суд восточного округа американского штата Виргиния отклонил ходатайство защиты россиянина Игоря Данченко, обвиняемого в предоставлении заведомо ложных... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T01:09
2022-09-30T01:09
2022-09-30T01:10
в мире
сша
россия
игорь данченко
федеральное бюро расследований сша
виргиния
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Окружной суд восточного округа американского штата Виргиния отклонил ходатайство защиты россиянина Игоря Данченко, обвиняемого в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам ФБР, в прекращении уголовного дела против него, говорится в документах суда.Данченко был ключевым источником федералов в ходе расследования якобы имевшихся связей экс-президента США Дональда Трампа с Россией.Суд по делу россиянина назначен на 11 октября в Александрии, штат Виргиния. При этом сам Данченко ранее заявил американскому правосудию о своей невиновности.После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией, опираясь на материалы досье, которое подготовил экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. Теперь в США идет судебный процесс против Данченко по обвинению в даче ложных показаний. Прокуратура утверждает, что Данченко солгал ФБР по поводу источников переданных Стилу сведений о "контактах между избирательным штабом Трампа и российскими официальными лицами", включая информацию о том, что "Кремль мог содействовать избранию Трампа". В обвинении говорится, что Данченко ни от кого такую информацию не получал и "сфабриковал факты".Согласно судебным документам, Данченко предоставлял данные экс-сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу, подготовившему на их основе материалы досье, на которые опирались власти США в расследовании якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией.
https://ria.ru/20211110/danchenko-1758441384.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, игорь данченко, федеральное бюро расследований сша, виргиния
В мире, США, Россия, Игорь Данченко, Федеральное бюро расследований США, Виргиния
01:09 30.09.2022 (обновлено: 01:10 30.09.2022)
В США отклонили ходатайство защиты россиянина Данченко о прекращении дела
Суд в США отклонил ходатайство защиты россиянина Данченко о прекращении уголовного дела
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Окружной суд восточного округа американского штата Виргиния отклонил ходатайство защиты россиянина Игоря Данченко, обвиняемого в предоставлении заведомо ложных данных сотрудникам ФБР, в прекращении уголовного дела против него, говорится в документах суда.
Данченко был ключевым источником федералов в ходе расследования якобы имевшихся связей экс-президента США Дональда Трампа
с Россией
.
"По итогам рассмотрения ходатайства, меморандумов в поддержку и против него, доводов защиты на слушаниях 29 сентября, а также по причинам, изложенным в открытом судебном заседании, настоящим постановляю, что ходатайство подсудимого Игоря Данченко о прекращении дела отклоняется", - следует из решения, который вынес судья Энтони Тренга в четверг. Документы обнародованы в электронной базе суда.
Суд по делу россиянина назначен на 11 октября в Александрии, штат Виргиния. При этом сам Данченко ранее заявил американскому правосудию о своей невиновности.
После президентских выборов 2016 года власти США вели расследование якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией, опираясь на материалы досье, которое подготовил экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил. Теперь в США идет судебный процесс против Данченко по обвинению в даче ложных показаний. Прокуратура утверждает, что Данченко солгал ФБР по поводу источников переданных Стилу сведений о "контактах между избирательным штабом Трампа и российскими официальными лицами", включая информацию о том, что "Кремль мог содействовать избранию Трампа". В обвинении говорится, что Данченко ни от кого такую информацию не получал и "сфабриковал факты".
Согласно судебным документам, Данченко предоставлял данные экс-сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу, подготовившему на их основе материалы досье, на которые опирались власти США в расследовании якобы имевших место связей штаба Трампа с Россией.