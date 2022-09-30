https://ria.ru/20220930/kherson-1820636787.html

Жители Херсона празднуют вступление в состав России

Жители Херсона празднуют вступление в состав России - РИА Новости, 30.09.2022

Жители Херсона празднуют вступление в состав России

Жители Херсона вышли на улицу, чтобы принять участие в праздничном митинге в поддержку принятия Херсонской области в состав России, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:05

2022-09-30T16:05

2022-09-30T16:05

владимир путин

россия

херсон

новая каховка

общество

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ХЕРСОН, 30 сен - РИА Новости. Жители Херсона вышли на улицу, чтобы принять участие в праздничном митинге в поддержку принятия Херсонской области в состав России, передает корреспондент РИА Новости.Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.Митинг и концерт в Херсоне проходит у памятника великому русскому полководцу Александру Суворову на улице, носящей его имя, в центре Херсона.Люди приходят на праздник с российскими флагами, подпевают артисту, исполняющему русские патриотические песни. Чтобы принять участие в праздновании исторического события, в Херсон съезжаются жители области.20-летняя Анна приехала в Херсон из Новой Каховки, города в Херсонской области, который ежедневно подвергается ракетным обстрелам со стороны Украины. Воздушная тревога звучит в Новой Каховке по 7-10 раз в день. Вооруженные формирования киевского режима наносят преступные ракетные и артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры, рынкам, жилым массивам и по Каховской ГЭС." Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" - сказала она.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/kherson-1820635463.html

https://ria.ru/20220930/putin-1820615439.html

россия

херсон

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, херсон, новая каховка, общество