Жители Херсона празднуют вступление в состав России
Жители Херсона вышли на улицу, чтобы принять участие в праздничном митинге
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРегистрация избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне
Регистрация избирателей на референдуме о присоединении Херсонской области к России на одном из избирательных участков в Херсоне. Архивное фото
ХЕРСОН, 30 сен - РИА Новости. Жители Херсона вышли на улицу, чтобы принять участие в праздничном митинге в поддержку принятия Херсонской области в состав России, передает корреспондент РИА Новости.
Президент России Владимир Путин в пятницу на церемонии в Кремле подписал Договоры о принятии в РФ Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик и образовании в составе России новых субъектов.
Митинг и концерт в Херсоне проходит у памятника великому русскому полководцу Александру Суворову на улице, носящей его имя, в центре Херсона.
Люди приходят на праздник с российскими флагами, подпевают артисту, исполняющему русские патриотические песни. Чтобы принять участие в праздновании исторического события, в Херсон съезжаются жители области.
20-летняя Анна приехала в Херсон из Новой Каховки, города в Херсонской области, который ежедневно подвергается ракетным обстрелам со стороны Украины. Воздушная тревога звучит в Новой Каховке по 7-10 раз в день. Вооруженные формирования киевского режима наносят преступные ракетные и артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры, рынкам, жилым массивам и по Каховской ГЭС.
"Я хочу обратиться к вам от имени жителей нашего города, Новой Каховки. Этот город каждый день попадает в сводки новостей, и эти новости далеко не те, о которых хотели бы все слышать. Это не радостные вести, что у нас построили новую школу или что дети пошли в детский сад. Это не новости, где видны радостные лица горожан. Нет. К сожалению, в последние месяцы только и слышно, как наш город подвергается ракетным обстрелам и как гибнут мирные жители. Поэтому никто не удивляется, что жители Новой Каховки на прошедшем референдуме сделали свой выбор в пользу присоединения нашей Херсонской области к России. Мы видим, как Россия предпринимает много усилий для защиты нашего города", - рассказала журналистам Анна.
" Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" - сказала она.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.