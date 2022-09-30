19:12 30.09.2022 (обновлено: 11:27 03.10.2022)
Митинг-концерт в поддержку референдумов прошел в Казани
CC BY 4.0 / Официальный портал органов местного самоуправления города Казани / Митинг-концерт "Вместе навсегда" в Казани
Митинг-концерт "Вместе навсегда" в Казани
КАЗАНЬ, 30 сен – РИА Новости. Около 4,5 тысячи жителей Казани пришли в пятницу в парк Победы, где состоялся митинг-концерт в поддержку результатов референдумов о вхождении ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, сообщает мэрия города.
Мероприятие собрало представителей Союза советских офицеров, "Молодой гвардии", российских политических партий - "Единой России", КПРФ, "Коммунистов России", ЛДПР, общественных организаций Татарстана. Митинг-концерт прошел под лозунгом "За Россию, в поддержку итогов референдумов".
"В казанском парке Победы прошла патриотическая акция "Вместе навсегда". Мероприятие посетили около 4,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Председатель общественной палаты Татарстана Зиля Валеева, обратившаяся к участникам митинга-концерта, отметила, что Россия всегда будет ориентироваться на интересы людей. "Главное, что у нас есть – наше единство. Мы вместе со своим президентом и со своей страной – так говорят и хотят граждане, в том числе и те, кто с сегодняшнего дня становится полноценными гражданами великой России", - сказала она.
Перед участниками митинга выступили артисты и творческие коллективы республики, большинство из них исполнили патриотические песни.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.