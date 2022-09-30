https://ria.ru/20220930/kanikuly-1820669665.html

Сбер начал прием заявок на кредитные каникулы от всех военнослужащих

Сбер начал прием заявок на кредитные каникулы от всех военнослужащих - РИА Новости, 30.09.2022

Сбер начал прием заявок на кредитные каникулы от всех военнослужащих

Сбербанк начал принимать предварительные заявки на кредитные каникулы от всех военнослужащих в России и членов их семей, говорится в сообщении кредитной... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:09

2022-09-30T17:09

2022-09-30T17:20

экономика

россия

сбербанк россии

кирилл царев

ипотека

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сбербанк начал принимать предварительные заявки на кредитные каникулы от всех военнослужащих в России и членов их семей, говорится в сообщении кредитной организации."С 30 сентября 2022 года розничные клиенты Сбербанка могут подать предварительные заявки на реструктуризацию кредитов в рамках госпрограммы для военнослужащих", - сообщили в банке.Там пояснили, что воспользоваться ею могут мобилизованные в Вооруженные силы России, проходящие срочную военную службу или службу по контракту военнослужащие, задействованные в проведении спецоперации сотрудники нацгвардии, силовых ведомств и пограничники, а также добровольцы, заключившие контракт на военную службу. Кроме того, право воспользоваться кредитными каникулами имеют члены семей всех перечисленных выше категорий."Мы приняли решение начать прием заявок по данной программе уже сейчас. Для Сбербанка крайне важно поддержать наших клиентов в текущей ситуации и дать им уверенность, что сложностей с их кредитами в период службы не будет. И как только закон вступит в силу, наши клиенты, подавшие заявки, сразу смогут воспользоваться кредитными каникулами на новых условиях государственной программы", - прокомментировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.В рамках программы военнослужащие смогут получить отсрочку по ипотеке, потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы и дополнительно 30 дней после ее окончания. Срок действия программы – до 31 декабря 2023 года.Отмечается, что программа также распространяется на индивидуальных предпринимателей, взявших розничный кредит. Для остальных категорий граждан, взявших кредит на развитие бизнеса и мобилизованных, в Сбербанке существует собственная программа реструктуризации.

https://ria.ru/20220929/sberbank-1820321069.html

https://ria.ru/20220926/voennik-1819522959.html

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экономика, россия, сбербанк россии, кирилл царев, ипотека, частичная мобилизация в россии