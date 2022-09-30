Рейтинг@Mail.ru
Кадыров: Россия окончательно освободит ДНР и Запорожье в ближайшее время - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/kadyrov-1820687220.html
Кадыров: Россия окончательно освободит ДНР и Запорожье в ближайшее время
Кадыров: Россия окончательно освободит ДНР и Запорожье в ближайшее время - РИА Новости, 30.09.2022
Кадыров: Россия окончательно освободит ДНР и Запорожье в ближайшее время
России удастся в ближайшем будущем окончательно освободить ДНР, а также районы на Херсонском и Запорожском направлении: это будет наша территория, заявил глава... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:44
2022-09-30T17:46
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. России удастся в ближайшем будущем окончательно освободить ДНР, а также районы на Херсонском и Запорожском направлении: это будет наша территория, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."Удастся окончательно освободить ДНР, а также районы на Херсонском и Запорожском направлении – это наша территория. Никто не имеет право шутить с нами", - говорит Кадыров на видео, размещенном в Telegram-канале радио "Маяк".Глава государства Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.
https://ria.ru/20220929/osvobozhdenie-1820415492.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_dfbf974d8102c238faff0c0e3d8487f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, В мире
17:44 30.09.2022 (обновлено: 17:46 30.09.2022)
 
Кадыров: Россия окончательно освободит ДНР и Запорожье в ближайшее время

Кадыров уверен, что Россия окончательно освободит ДНР и районы Запорожья в ближайшее время

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в медиабанк
Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. России удастся в ближайшем будущем окончательно освободить ДНР, а также районы на Херсонском и Запорожском направлении: это будет наша территория, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Удастся окончательно освободить ДНР, а также районы на Херсонском и Запорожском направлении – это наша территория. Никто не имеет право шутить с нами", - говорит Кадыров на видео, размещенном в Telegram-канале радио "Маяк".
Глава государства Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 18:01Специальная военная операция на Украине
Кадыров сообщил об освобождении российского военного из украинского плена
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала