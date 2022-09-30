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Кадыров: Россия окончательно освободит ДНР и Запорожье в ближайшее время
Кадыров: Россия окончательно освободит ДНР и Запорожье в ближайшее время - РИА Новости, 30.09.2022
Кадыров: Россия окончательно освободит ДНР и Запорожье в ближайшее время
России удастся в ближайшем будущем окончательно освободить ДНР, а также районы на Херсонском и Запорожском направлении: это будет наша территория, заявил глава... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:44
2022-09-30T17:44
2022-09-30T17:46
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
в мире
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. России удастся в ближайшем будущем окончательно освободить ДНР, а также районы на Херсонском и Запорожском направлении: это будет наша территория, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."Удастся окончательно освободить ДНР, а также районы на Херсонском и Запорожском направлении – это наша территория. Никто не имеет право шутить с нами", - говорит Кадыров на видео, размещенном в Telegram-канале радио "Маяк".Глава государства Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.
https://ria.ru/20220929/osvobozhdenie-1820415492.html
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луганская народная республика
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Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, В мире
17:44 30.09.2022 (обновлено: 17:46 30.09.2022)
Кадыров: Россия окончательно освободит ДНР и Запорожье в ближайшее время
Кадыров уверен, что Россия окончательно освободит ДНР и районы Запорожья в ближайшее время