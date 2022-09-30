https://ria.ru/20220930/kadyrov-1820687220.html

Кадыров: Россия окончательно освободит ДНР и Запорожье в ближайшее время

Кадыров: Россия окончательно освободит ДНР и Запорожье в ближайшее время - РИА Новости, 30.09.2022

Кадыров: Россия окончательно освободит ДНР и Запорожье в ближайшее время

России удастся в ближайшем будущем окончательно освободить ДНР, а также районы на Херсонском и Запорожском направлении: это будет наша территория, заявил глава... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T17:44

2022-09-30T17:44

2022-09-30T17:46

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

россия

донецкая народная республика

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херсонская область

запорожская область

в мире

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. России удастся в ближайшем будущем окончательно освободить ДНР, а также районы на Херсонском и Запорожском направлении: это будет наша территория, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров."Удастся окончательно освободить ДНР, а также районы на Херсонском и Запорожском направлении – это наша территория. Никто не имеет право шутить с нами", - говорит Кадыров на видео, размещенном в Telegram-канале радио "Маяк".Глава государства Владимир Путин в пятницу выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры об их принятии в состав России.

https://ria.ru/20220929/osvobozhdenie-1820415492.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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