Рейтинг@Mail.ru
День интернета в России - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/internet-1820032445.html
День интернета в России
День интернета в России - РИА Новости, 30.09.2022
День интернета в России
Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета. Празднование этого дня было инициировано в 1998 году фирмой IT Infoart Stars, которая разослала фирмам... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T02:00
2022-09-30T02:00
справки
российская ассоциация электронных коммуникаций
россия
вциом
день интернета в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734881429_0:258:2951:1918_1920x0_80_0_0_730499c6dd072e51f2b4eb31dca4dc89.jpg
Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета. Празднование этого дня было инициировано в 1998 году фирмой IT Infoart Stars, которая разослала фирмам и организациям предложение назначить 30 сентября Днем интернета и провести перепись "населения Рунета" – на тот момент насчитали один миллион пользователей. В других странах Международный день интернета празднуется 4 апреля, в день средневекового архиепископа Севильи святого Исидора. Он создал один из прообразов современного интернета – энциклопедию человеческих знаний, которая использовалась в течение следующих девяти веков в качестве учебного пособия. Именно этого святого считают небесным покровителем Всемирной сети. По данным Минцифры РФ, в 2021 году число абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети интернет составляло 23,64 на 100 человек населения (в 2020 году – 22,97 на 100 человек населения, в 2019 году – 22,16 на 100 человек населения).По данным на март 2022 года, число активных абонентов фиксированного доступа в Интернет составляло 34,6 миллиона. По данным Mediascope, в апреле 2022 интернетом в России пользовалось 80% населения в возрасте старше 12 лет или 97,5 миллиона человек. В среднем россияне ежедневно проводят в интернете 3 часа 40 минут, при этом основная доля времени интернет-потребления приходится на мобильные устройства. В самой младшей возрастной группе, от 12 до 17 лет, время в интернете достигает шести часов в день. С увеличением возраста аудитории время интернет-потребления снижается, в старшей возрастной группе (65+ лет) оно составляет 1 час 14 минут. Больше половины времени, проведенного в интернете, россияне тратят на социальные сети (21%), просмотр видео (18%) и мессенджеры (15%).Согласно опросу ВЦИОМ, россияне считают интернет одним из самых важных технических изобретений последних десятилетий, наряду с гаджетами, смартфонами, ноутбуками, военной техникой и изобретениями в космической сфере. Согласно исследованию ВЦИОМ, интернет и соцсети в привычном дне важны лишь 8% российских граждан. Среди молодежи в возрасте 18-24 лет без интернета не представляют свой день 19% опрошенных. В возрасте 25-34 лет эта доля снижается до 13%, у 35-44-летних – до 11%, у тех кому за 45 – до 4%, а у пенсионеров (60 лет и старше) – до 4%. При этом мужчины более в большей степени склонны считать интернет обязательной частью привычного дня (11%), чем женщины (7%). По данным исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), вклад экономики Рунета в экономику России в 2021 году составил 9,5 триллиона рублей, увеличившись на 42% по сравнению с 2020 годом. По данным РАЭК, в 2021 году более шести тысяч российских IТ-компаний воспользовались налоговыми льготами, а налоговые поступления от IТ-отрасли за 2021 год превысили объем 2020 года на не менее чем 75 миллиардов рублей. Однако, согласно предварительным прогнозам РАЭК, по итогам 2022 года динамика вклада основных цифровых рынков в экономику России снизится до 11% год к году. Несмотря на резкое снижение темпов роста, динамика останется в положительной зоне, в основном, за счет сегментов электронной коммерции и инфраструктуры. Поддержку интернет-экономике также должны оказать меры поддержки IТ-отрасли.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734881429_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_ad356a5c8eaaf4a74319e03e28ae766f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, российская ассоциация электронных коммуникаций, россия, вциом, день интернета в россии
Справки, Российская ассоциация электронных коммуникаций, Россия, ВЦИОМ, День Интернета в России
02:00 30.09.2022
 

День интернета в России

© РИА Новости / Максим БогодвидПрограммист за работой
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета. Празднование этого дня было инициировано в 1998 году фирмой IT Infoart Stars, которая разослала фирмам и организациям предложение назначить 30 сентября Днем интернета и провести перепись "населения Рунета" – на тот момент насчитали один миллион пользователей.
В других странах Международный день интернета празднуется 4 апреля, в день средневекового архиепископа Севильи святого Исидора. Он создал один из прообразов современного интернета – энциклопедию человеческих знаний, которая использовалась в течение следующих девяти веков в качестве учебного пособия. Именно этого святого считают небесным покровителем Всемирной сети.
По данным Минцифры РФ, в 2021 году число абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети интернет составляло 23,64 на 100 человек населения (в 2020 году – 22,97 на 100 человек населения, в 2019 году – 22,16 на 100 человек населения).
По данным на март 2022 года, число активных абонентов фиксированного доступа в Интернет составляло 34,6 миллиона.
По данным Mediascope, в апреле 2022 интернетом в России пользовалось 80% населения в возрасте старше 12 лет или 97,5 миллиона человек. В среднем россияне ежедневно проводят в интернете 3 часа 40 минут, при этом основная доля времени интернет-потребления приходится на мобильные устройства. В самой младшей возрастной группе, от 12 до 17 лет, время в интернете достигает шести часов в день. С увеличением возраста аудитории время интернет-потребления снижается, в старшей возрастной группе (65+ лет) оно составляет 1 час 14 минут. Больше половины времени, проведенного в интернете, россияне тратят на социальные сети (21%), просмотр видео (18%) и мессенджеры (15%).
Согласно опросу ВЦИОМ, россияне считают интернет одним из самых важных технических изобретений последних десятилетий, наряду с гаджетами, смартфонами, ноутбуками, военной техникой и изобретениями в космической сфере.
Согласно исследованию ВЦИОМ, интернет и соцсети в привычном дне важны лишь 8% российских граждан. Среди молодежи в возрасте 18-24 лет без интернета не представляют свой день 19% опрошенных. В возрасте 25-34 лет эта доля снижается до 13%, у 35-44-летних – до 11%, у тех кому за 45 – до 4%, а у пенсионеров (60 лет и старше) – до 4%. При этом мужчины более в большей степени склонны считать интернет обязательной частью привычного дня (11%), чем женщины (7%).
По данным исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), вклад экономики Рунета в экономику России в 2021 году составил 9,5 триллиона рублей, увеличившись на 42% по сравнению с 2020 годом. По данным РАЭК, в 2021 году более шести тысяч российских IТ-компаний воспользовались налоговыми льготами, а налоговые поступления от IТ-отрасли за 2021 год превысили объем 2020 года на не менее чем 75 миллиардов рублей. Однако, согласно предварительным прогнозам РАЭК, по итогам 2022 года динамика вклада основных цифровых рынков в экономику России снизится до 11% год к году. Несмотря на резкое снижение темпов роста, динамика останется в положительной зоне, в основном, за счет сегментов электронной коммерции и инфраструктуры. Поддержку интернет-экономике также должны оказать меры поддержки IТ-отрасли.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссийская ассоциация электронных коммуникацийРоссияВЦИОМДень Интернета в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала