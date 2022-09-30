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День интернета в России

День интернета в России - РИА Новости, 30.09.2022

День интернета в России

Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета. Празднование этого дня было инициировано в 1998 году фирмой IT Infoart Stars, которая разослала фирмам... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T02:00

2022-09-30T02:00

2022-09-30T02:00

справки

российская ассоциация электронных коммуникаций

россия

вциом

день интернета в россии

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Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета. Празднование этого дня было инициировано в 1998 году фирмой IT Infoart Stars, которая разослала фирмам и организациям предложение назначить 30 сентября Днем интернета и провести перепись "населения Рунета" – на тот момент насчитали один миллион пользователей. В других странах Международный день интернета празднуется 4 апреля, в день средневекового архиепископа Севильи святого Исидора. Он создал один из прообразов современного интернета – энциклопедию человеческих знаний, которая использовалась в течение следующих девяти веков в качестве учебного пособия. Именно этого святого считают небесным покровителем Всемирной сети. По данным Минцифры РФ, в 2021 году число абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети интернет составляло 23,64 на 100 человек населения (в 2020 году – 22,97 на 100 человек населения, в 2019 году – 22,16 на 100 человек населения).По данным на март 2022 года, число активных абонентов фиксированного доступа в Интернет составляло 34,6 миллиона. По данным Mediascope, в апреле 2022 интернетом в России пользовалось 80% населения в возрасте старше 12 лет или 97,5 миллиона человек. В среднем россияне ежедневно проводят в интернете 3 часа 40 минут, при этом основная доля времени интернет-потребления приходится на мобильные устройства. В самой младшей возрастной группе, от 12 до 17 лет, время в интернете достигает шести часов в день. С увеличением возраста аудитории время интернет-потребления снижается, в старшей возрастной группе (65+ лет) оно составляет 1 час 14 минут. Больше половины времени, проведенного в интернете, россияне тратят на социальные сети (21%), просмотр видео (18%) и мессенджеры (15%).Согласно опросу ВЦИОМ, россияне считают интернет одним из самых важных технических изобретений последних десятилетий, наряду с гаджетами, смартфонами, ноутбуками, военной техникой и изобретениями в космической сфере. Согласно исследованию ВЦИОМ, интернет и соцсети в привычном дне важны лишь 8% российских граждан. Среди молодежи в возрасте 18-24 лет без интернета не представляют свой день 19% опрошенных. В возрасте 25-34 лет эта доля снижается до 13%, у 35-44-летних – до 11%, у тех кому за 45 – до 4%, а у пенсионеров (60 лет и старше) – до 4%. При этом мужчины более в большей степени склонны считать интернет обязательной частью привычного дня (11%), чем женщины (7%). По данным исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), вклад экономики Рунета в экономику России в 2021 году составил 9,5 триллиона рублей, увеличившись на 42% по сравнению с 2020 годом. По данным РАЭК, в 2021 году более шести тысяч российских IТ-компаний воспользовались налоговыми льготами, а налоговые поступления от IТ-отрасли за 2021 год превысили объем 2020 года на не менее чем 75 миллиардов рублей. Однако, согласно предварительным прогнозам РАЭК, по итогам 2022 года динамика вклада основных цифровых рынков в экономику России снизится до 11% год к году. Несмотря на резкое снижение темпов роста, динамика останется в положительной зоне, в основном, за счет сегментов электронной коммерции и инфраструктуры. Поддержку интернет-экономике также должны оказать меры поддержки IТ-отрасли.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, российская ассоциация электронных коммуникаций, россия, вциом, день интернета в россии