https://ria.ru/20220930/inflyatsiya-1820548516.html
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей - РИА Новости, 30.09.2022
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных 10% с 9,1% месяцем ранее, следует из данных... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:02
2022-09-30T12:02
2022-09-30T12:17
экономика
евростат
цены на нефть
эстония
латвия
литва
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, по итогам сентября ускорилась до рекордных 10% с 9,1% месяцем ранее, следует из данных Евростата.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения показателя лишь до 9,7%.Таким образом, подтверждено, что инфляция в еврозоне вновь обновила максимум за всю историю существования этого валютного блока.Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 3,4% годовых. Только за сентябрь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по предварительной оценке, выросли на 1,2%. Базовая годовая инфляция при этом ускорилась до 4,8% с 4,3% месяцем ранее.Самая высокая годовая инфляция в сентябре была зафиксирована в Эстонии (24,2%), Латвии (22,4%) и Литве (22,5%), самая низкая - во Франции (6,2%), на Мальте (7,3%) и в Финляндии (8,4%).
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экономика, евростат, цены на нефть, эстония, латвия, литва
Экономика, Евростат, Цены на нефть, Эстония, Латвия, Литва
12:02 30.09.2022 (обновлено: 12:17 30.09.2022)
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей
Годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября ускорилась до рекордных десяти процентов