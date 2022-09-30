https://ria.ru/20220930/inflyatsiya-1820541026.html
Инфляция в Польше достигла рекордных отметок
Инфляция в Польше достигла рекордных отметок - РИА Новости, 30.09.2022
Инфляция в Польше достигла рекордных отметок
Инфляция в Польше в сентябре превысила 17%, говорится в предварительном отчете Главного статистического управления республики. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:46
2022-09-30T11:46
2022-09-30T18:36
в мире
польша
экономика
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ВАРШАВА, 30 сен — РИА Новости. Инфляция в Польше в сентябре превысила 17%, говорится в предварительном отчете Главного статистического управления республики.Еще неделю назад министр финансов Польши Магдалена Жечковская заявила журналистам, что сентябрьская инфляция прогнозируется на уровне 16,4%.По данным статистики, цены на потребительские товары и услуги в Польше в сентябре выросли на 17,2% по сравнению с сентябрем прошлого года.При этом в сентябре по сравнению с августом текущего года цены выросли на 1,6%.В сентябре этого года к сентябрю 2021-го наиболее подорожали продукты питания и безалкогольные напитки (на 19,3%), энергия (44,2%), топливо (18,3%).Подобного уровня инфляции в Польше не наблюдалось с 1997 года, когда она составила 17,8%.
https://ria.ru/20220928/polsha-1820140089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, экономика
В мире, Польша, Экономика
11:46 30.09.2022 (обновлено: 18:36 30.09.2022)
Инфляция в Польше достигла рекордных отметок
Инфляция в Польше в сентябре составила рекордные 17,2 процента
ВАРШАВА, 30 сен — РИА Новости.
Инфляция в Польше в сентябре превысила 17%, говорится в предварительном отчете
Главного статистического управления республики.
Еще неделю назад министр финансов Польши Магдалена Жечковская заявила журналистам, что сентябрьская инфляция прогнозируется на уровне 16,4%.
По данным статистики, цены на потребительские товары и услуги в Польше в сентябре выросли на 17,2% по сравнению с сентябрем прошлого года.
При этом в сентябре по сравнению с августом текущего года цены выросли на 1,6%.
В сентябре этого года к сентябрю 2021-го наиболее подорожали продукты питания и безалкогольные напитки (на 19,3%), энергия (44,2%), топливо (18,3%).
Подобного уровня инфляции в Польше не наблюдалось с 1997 года, когда она составила 17,8%.