https://ria.ru/20220930/inflyatsiya-1820541026.html

Инфляция в Польше достигла рекордных отметок

Инфляция в Польше достигла рекордных отметок - РИА Новости, 30.09.2022

Инфляция в Польше достигла рекордных отметок

Инфляция в Польше в сентябре превысила 17%, говорится в предварительном отчете Главного статистического управления республики. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:46

2022-09-30T11:46

2022-09-30T18:36

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польша

экономика

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ВАРШАВА, 30 сен — РИА Новости. Инфляция в Польше в сентябре превысила 17%, говорится в предварительном отчете Главного статистического управления республики.Еще неделю назад министр финансов Польши Магдалена Жечковская заявила журналистам, что сентябрьская инфляция прогнозируется на уровне 16,4%.По данным статистики, цены на потребительские товары и услуги в Польше в сентябре выросли на 17,2% по сравнению с сентябрем прошлого года.При этом в сентябре по сравнению с августом текущего года цены выросли на 1,6%.В сентябре этого года к сентябрю 2021-го наиболее подорожали продукты питания и безалкогольные напитки (на 19,3%), энергия (44,2%), топливо (18,3%).Подобного уровня инфляции в Польше не наблюдалось с 1997 года, когда она составила 17,8%.

https://ria.ru/20220928/polsha-1820140089.html

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, экономика