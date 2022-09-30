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Инфляция в Польше достигла рекордных отметок - РИА Новости, 30.09.2022
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Инфляция в Польше достигла рекордных отметок
Инфляция в Польше достигла рекордных отметок - РИА Новости, 30.09.2022
Инфляция в Польше достигла рекордных отметок
Инфляция в Польше в сентябре превысила 17%, говорится в предварительном отчете Главного статистического управления республики. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:46
2022-09-30T18:36
в мире
польша
экономика
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ВАРШАВА, 30 сен — РИА Новости. Инфляция в Польше в сентябре превысила 17%, говорится в предварительном отчете Главного статистического управления республики.Еще неделю назад министр финансов Польши Магдалена Жечковская заявила журналистам, что сентябрьская инфляция прогнозируется на уровне 16,4%.По данным статистики, цены на потребительские товары и услуги в Польше в сентябре выросли на 17,2% по сравнению с сентябрем прошлого года.При этом в сентябре по сравнению с августом текущего года цены выросли на 1,6%.В сентябре этого года к сентябрю 2021-го наиболее подорожали продукты питания и безалкогольные напитки (на 19,3%), энергия (44,2%), топливо (18,3%).Подобного уровня инфляции в Польше не наблюдалось с 1997 года, когда она составила 17,8%.
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в мире, польша, экономика
В мире, Польша, Экономика
11:46 30.09.2022 (обновлено: 18:36 30.09.2022)
 
Инфляция в Польше достигла рекордных отметок

Инфляция в Польше в сентябре составила рекордные 17,2 процента

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на Свентокшиский мост через реку Вислу в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Вислу в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на Свентокшиский мост через реку Вислу в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 сен — РИА Новости. Инфляция в Польше в сентябре превысила 17%, говорится в предварительном отчете Главного статистического управления республики.
Еще неделю назад министр финансов Польши Магдалена Жечковская заявила журналистам, что сентябрьская инфляция прогнозируется на уровне 16,4%.
По данным статистики, цены на потребительские товары и услуги в Польше в сентябре выросли на 17,2% по сравнению с сентябрем прошлого года.
При этом в сентябре по сравнению с августом текущего года цены выросли на 1,6%.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 17:23
Моравецкий заявил, что Польшу ждет тяжелая зима
В сентябре этого года к сентябрю 2021-го наиболее подорожали продукты питания и безалкогольные напитки (на 19,3%), энергия (44,2%), топливо (18,3%).
Подобного уровня инфляции в Польше не наблюдалось с 1997 года, когда она составила 17,8%.
 
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