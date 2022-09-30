https://ria.ru/20220930/inflyatsiya-1820536944.html
Инфляция в Нидерландах побила новый рекорд в сентябре
Инфляция в Нидерландах побила новый рекорд в сентябре - РИА Новости, 30.09.2022
Инфляция в Нидерландах побила новый рекорд в сентябре
Годовая инфляция в Нидерландах в сентябре, согласно предварительной оценке, побила новый рекорд, достигнув 17,1%, сообщает в пятницу Центральное статистическое... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:35
2022-09-30T11:35
2022-09-30T11:35
в мире
экономика
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137010/76/1370107642_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_ad499248d59331b48521b633a8af7eb4.jpg
ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в Нидерландах в сентябре, согласно предварительной оценке, побила новый рекорд, достигнув 17,1%, сообщает в пятницу Центральное статистическое бюро страны (CBS).Согласно первой оценке по европейскому гармонизированному индексу потребительских цен, общий уровень цен на товары и услуги в Нидерландах в сентябре этого года вырос на 17,1% по сравнению с сентябрем 2021 года. Это связано с резким ростом цен на газ и электроэнергию.При этом, как уточняют голландские СМИ, Центральное статистическое бюро рассчитывает данные на основе новых энергетических контрактов. Это означает, что фактическая инфляция может оказаться ниже, так как не все домохозяйства перешли на новые контракты с сентября.Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов планирует выделить в следующем году порядка 15 миллиардов евро на смягчение последствий инфляции для населения.В августе повышение общего уровня цен на товары и услуги в Нидерландах составило 13,7%.
https://ria.ru/20220926/nekhvatka-1819627376.html
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137010/76/1370107642_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_7ed9dc6711e42c9b0c2d7c5859500338.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, нидерланды
В мире, Экономика, Нидерланды
Инфляция в Нидерландах побила новый рекорд в сентябре
Инфляция в Нидерландах в сентябре побила новый рекорд, достигнув 17,1 процента
ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости.
Годовая инфляция в Нидерландах в сентябре, согласно предварительной оценке, побила новый рекорд, достигнув 17,1%, сообщает в пятницу Центральное статистическое бюро страны (CBS
).
Согласно первой оценке по европейскому гармонизированному индексу потребительских цен, общий уровень цен на товары и услуги в Нидерландах в сентябре этого года вырос на 17,1% по сравнению с сентябрем 2021 года. Это связано с резким ростом цен на газ и электроэнергию.
При этом, как уточняют голландские СМИ, Центральное статистическое бюро рассчитывает данные на основе новых энергетических контрактов. Это означает, что фактическая инфляция может оказаться ниже, так как не все домохозяйства перешли на новые контракты с сентября.
Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов планирует выделить в следующем году порядка 15 миллиардов евро на смягчение последствий инфляции для населения.
В августе повышение общего уровня цен на товары и услуги в Нидерландах составило 13,7%.