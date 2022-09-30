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Инфляция в Нидерландах побила новый рекорд в сентябре - РИА Новости, 30.09.2022
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Инфляция в Нидерландах побила новый рекорд в сентябре
Инфляция в Нидерландах побила новый рекорд в сентябре - РИА Новости, 30.09.2022
Инфляция в Нидерландах побила новый рекорд в сентябре
Годовая инфляция в Нидерландах в сентябре, согласно предварительной оценке, побила новый рекорд, достигнув 17,1%, сообщает в пятницу Центральное статистическое... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T11:35
2022-09-30T11:35
в мире
экономика
нидерланды
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ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в Нидерландах в сентябре, согласно предварительной оценке, побила новый рекорд, достигнув 17,1%, сообщает в пятницу Центральное статистическое бюро страны (CBS).Согласно первой оценке по европейскому гармонизированному индексу потребительских цен, общий уровень цен на товары и услуги в Нидерландах в сентябре этого года вырос на 17,1% по сравнению с сентябрем 2021 года. Это связано с резким ростом цен на газ и электроэнергию.При этом, как уточняют голландские СМИ, Центральное статистическое бюро рассчитывает данные на основе новых энергетических контрактов. Это означает, что фактическая инфляция может оказаться ниже, так как не все домохозяйства перешли на новые контракты с сентября.Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов планирует выделить в следующем году порядка 15 миллиардов евро на смягчение последствий инфляции для населения.В августе повышение общего уровня цен на товары и услуги в Нидерландах составило 13,7%.
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в мире, экономика, нидерланды
В мире, Экономика, Нидерланды
11:35 30.09.2022
 
Инфляция в Нидерландах побила новый рекорд в сентябре

Инфляция в Нидерландах в сентябре побила новый рекорд, достигнув 17,1 процента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАмстердам
Амстердам - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в Нидерландах в сентябре, согласно предварительной оценке, побила новый рекорд, достигнув 17,1%, сообщает в пятницу Центральное статистическое бюро страны (CBS).
Согласно первой оценке по европейскому гармонизированному индексу потребительских цен, общий уровень цен на товары и услуги в Нидерландах в сентябре этого года вырос на 17,1% по сравнению с сентябрем 2021 года. Это связано с резким ростом цен на газ и электроэнергию.
При этом, как уточняют голландские СМИ, Центральное статистическое бюро рассчитывает данные на основе новых энергетических контрактов. Это означает, что фактическая инфляция может оказаться ниже, так как не все домохозяйства перешли на новые контракты с сентября.
Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов планирует выделить в следующем году порядка 15 миллиардов евро на смягчение последствий инфляции для населения.
В августе повышение общего уровня цен на товары и услуги в Нидерландах составило 13,7%.
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