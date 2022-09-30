https://ria.ru/20220930/inflyatsiya-1820536944.html

Инфляция в Нидерландах побила новый рекорд в сентябре

Инфляция в Нидерландах побила новый рекорд в сентябре - РИА Новости, 30.09.2022

Инфляция в Нидерландах побила новый рекорд в сентябре

Годовая инфляция в Нидерландах в сентябре, согласно предварительной оценке, побила новый рекорд, достигнув 17,1%, сообщает в пятницу Центральное статистическое... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T11:35

2022-09-30T11:35

2022-09-30T11:35

в мире

экономика

нидерланды

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ПАРИЖ, 30 сен - РИА Новости. Годовая инфляция в Нидерландах в сентябре, согласно предварительной оценке, побила новый рекорд, достигнув 17,1%, сообщает в пятницу Центральное статистическое бюро страны (CBS).Согласно первой оценке по европейскому гармонизированному индексу потребительских цен, общий уровень цен на товары и услуги в Нидерландах в сентябре этого года вырос на 17,1% по сравнению с сентябрем 2021 года. Это связано с резким ростом цен на газ и электроэнергию.При этом, как уточняют голландские СМИ, Центральное статистическое бюро рассчитывает данные на основе новых энергетических контрактов. Это означает, что фактическая инфляция может оказаться ниже, так как не все домохозяйства перешли на новые контракты с сентября.Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов планирует выделить в следующем году порядка 15 миллиардов евро на смягчение последствий инфляции для населения.В августе повышение общего уровня цен на товары и услуги в Нидерландах составило 13,7%.

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нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, нидерланды