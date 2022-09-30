https://ria.ru/20220930/granitsy-1820593332.html
Депутат Госдумы сообщил, что границ между новыми субъектами не будет
Депутат Госдумы сообщил, что границ между новыми субъектами не будет - РИА Новости, 30.09.2022
Депутат Госдумы сообщил, что границ между новыми субъектами не будет
Между новыми субъектами РФ никакой границы не будет, но возможны блокпосты, если в ряде территорий будет объявлен режим контртеррористической операции (КТО),... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:26
2022-09-30T14:26
2022-09-30T14:37
россия
луганская народная республика
госдума рф
референдум в донбассе
донецкая народная республика
виктор водолацкий
запорожская область
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Между новыми субъектами РФ никакой границы не будет, но возможны блокпосты, если в ряде территорий будет объявлен режим контртеррористической операции (КТО), заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территории ДНР и ЛНР войдут в состав Российской Федерации в границах 2014 года, в которых РФ ранее признала независимость этих государств.В пятницу в Георгиевском зале Кремля состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России четырех новых территорий, в которой примет участие Владимир Путин. Накануне президент Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую может принадлежать только верховному главнокомандующему и президенту страны Владимиру Путину.
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14:26 30.09.2022 (обновлено: 14:37 30.09.2022)
Депутат Госдумы сообщил, что границ между новыми субъектами не будет
Депутат Водолацкий сообщил, что границ между новыми субъектами России не будет