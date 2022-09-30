https://ria.ru/20220930/gornolyzhnyekurorty-1820583927.html

Отдых на горнолыжных курортах в России подорожает

Отдых на горнолыжных курортах в России подорожает - РИА Новости, 30.09.2022

Отдых на горнолыжных курортах в России подорожает

Стоимость туров на горнолыжные курорты России ближе к зимнему сезону может вырасти более чем на 10 процентов, сообщил журналистам исполняющий обязанности... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T18:38

2022-09-30T18:38

2022-09-30T18:38

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Стоимость туров на горнолыжные курорты России ближе к зимнему сезону может вырасти более чем на 10 процентов, сообщил журналистам исполняющий обязанности президента РСТ Илья Уманский."Пройдет октябрь, и мы войдем активную фазу бронирования и продаж путевок на предстоящий зимний сезон. Количество бронирований уже выросло. Цены поднимутся примерно на 10 процентов", — сказал Уманский.По его мнению, повешение цен будет обусловлено ростом спроса со стороны российских туристов на такой вид отдыха. Уманский также отметил, что за последний год значительно расширилась география поездок россиян по стране. Кроме того, они начали чаще ездить в организованные путешествия: количество таких туров выросло на 20 процентов.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), россия, цены, курорт, туризм, туристы