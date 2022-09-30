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Отдых на горнолыжных курортах в России подорожает - РИА Новости, 30.09.2022
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Туризм
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Отдых на горнолыжных курортах в России подорожает
Отдых на горнолыжных курортах в России подорожает - РИА Новости, 30.09.2022
Отдых на горнолыжных курортах в России подорожает
Стоимость туров на горнолыжные курорты России ближе к зимнему сезону может вырасти более чем на 10 процентов, сообщил журналистам исполняющий обязанности... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T18:38
2022-09-30T18:38
туризм
новости - туризм
российский союз туриндустрии (рст)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Стоимость туров на горнолыжные курорты России ближе к зимнему сезону может вырасти более чем на 10 процентов, сообщил журналистам исполняющий обязанности президента РСТ Илья Уманский."Пройдет октябрь, и мы войдем активную фазу бронирования и продаж путевок на предстоящий зимний сезон. Количество бронирований уже выросло. Цены поднимутся примерно на 10 процентов", — сказал Уманский.По его мнению, повешение цен будет обусловлено ростом спроса со стороны российских туристов на такой вид отдыха. Уманский также отметил, что за последний год значительно расширилась география поездок россиян по стране. Кроме того, они начали чаще ездить в организованные путешествия: количество таких туров выросло на 20 процентов.
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новости - туризм, российский союз туриндустрии (рст), россия, цены, курорт, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Российский союз туриндустрии (РСТ), Россия, Цены, Курорт, Туризм, туристы
18:38 30.09.2022
 
Отдых на горнолыжных курортах в России подорожает

РСТ: к зиме цены на отдых на горнолыжных курортах вырастут более чем на 10 процентов

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкОтдыхающие на подъемниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на подъемниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Стоимость туров на горнолыжные курорты России ближе к зимнему сезону может вырасти более чем на 10 процентов, сообщил журналистам исполняющий обязанности президента РСТ Илья Уманский.
"Пройдет октябрь, и мы войдем активную фазу бронирования и продаж путевок на предстоящий зимний сезон. Количество бронирований уже выросло. Цены поднимутся примерно на 10 процентов", — сказал Уманский.
По его мнению, повешение цен будет обусловлено ростом спроса со стороны российских туристов на такой вид отдыха.
Уманский также отметил, что за последний год значительно расширилась география поездок россиян по стране. Кроме того, они начали чаще ездить в организованные путешествия: количество таких туров выросло на 20 процентов.
Карта Мир банка Тинькофф на фоне флага Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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В Турции опасаются, что проблемы с "Миром" уменьшат турпоток из России
 
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