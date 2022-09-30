Рейтинг@Mail.ru
КНР и Индия не стали голосовать в СБ ООН по присоединению Донбасса к России - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/golosovanie-1820777720.html
КНР и Индия не стали голосовать в СБ ООН по присоединению Донбасса к России
КНР и Индия не стали голосовать в СБ ООН по присоединению Донбасса к России - РИА Новости, 30.09.2022
КНР и Индия не стали голосовать в СБ ООН по присоединению Донбасса к России
Китай и Индия воздержались от голосования в Совете безопасности ООН с осуждением присоединения новых регионов к России, подчеркнув, что Совбез всемирной... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T23:29
2022-09-30T23:29
в мире
чжан цзюнь
василий небензя
индия
китай
россия
совет безопасности оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105299/65/1052996557_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_3d7554bfd5d230f99bddeea958e80f8e.jpg
ООН, 30 сен - РИА Новости. Китай и Индия воздержались от голосования в Совете безопасности ООН с осуждением присоединения новых регионов к России, подчеркнув, что Совбез всемирной организации должен снижать напряжение, а не нагнетать его."Китай воздерживается от голосования по резолюции", - сказал постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.Он подчеркнул, что СБ ООН должен быть объективным и беспристрастным, а стороны конфликта должны найти путь к дипломатическому урегулированию. Действия СБ ООН должны быть направлены на разрядку ситуацию и разрешение кризиса, а не наоборот, сказал дипломат.Со своей стороны, представитель Индии в ООН подтвердила, что страна воздерживается от голосования. "Эскалация риторики и напряжения ни в чьих интересах, важно найти путь к возвращению к переговорам. Принимая во внимания всю развивающуюся ситуацию, Индия воздерживается от голосования", - сказала она.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал ранее в Совбезе ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских областей Венето и Ломбардия на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
https://ria.ru/20220930/rezolyutsiya-1820774271.html
https://ria.ru/20220930/medvedev-1820748155.html
индия
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105299/65/1052996557_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_2412f1c8fb1c7b10db48a14eef0f148d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, чжан цзюнь, василий небензя, индия, китай, россия, совет безопасности оон, оон
В мире, Чжан Цзюнь, Василий Небензя, Индия, Китай, Россия, Совет Безопасности ООН, ООН
23:29 30.09.2022
 
КНР и Индия не стали голосовать в СБ ООН по присоединению Донбасса к России

Китай и Индия воздержались от голосования в СБ ООН по присоединению Донбасса к России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкСовет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Совет Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 сен - РИА Новости. Китай и Индия воздержались от голосования в Совете безопасности ООН с осуждением присоединения новых регионов к России, подчеркнув, что Совбез всемирной организации должен снижать напряжение, а не нагнетать его.
"Китай воздерживается от голосования по резолюции", - сказал постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
Он подчеркнул, что СБ ООН должен быть объективным и беспристрастным, а стороны конфликта должны найти путь к дипломатическому урегулированию. Действия СБ ООН должны быть направлены на разрядку ситуацию и разрешение кризиса, а не наоборот, сказал дипломат.
Со своей стороны, представитель Индии в ООН подтвердила, что страна воздерживается от голосования. "Эскалация риторики и напряжения ни в чьих интересах, важно найти путь к возвращению к переговорам. Принимая во внимания всю развивающуюся ситуацию, Индия воздерживается от голосования", - сказала она.
Подготовка к заседанию Совбеза ООН - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 22:39
Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию о непризнании референдумов
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал ранее в Совбезе ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских областей Венето и Ломбардия на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 20:08
Медведев высказался о непризнании США присоединения новых регионов к России
 
В миреЧжан ЦзюньВасилий НебензяИндияКитайРоссияСовет Безопасности ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала