https://ria.ru/20220930/golosovanie-1820777720.html

КНР и Индия не стали голосовать в СБ ООН по присоединению Донбасса к России

КНР и Индия не стали голосовать в СБ ООН по присоединению Донбасса к России - РИА Новости, 30.09.2022

КНР и Индия не стали голосовать в СБ ООН по присоединению Донбасса к России

Китай и Индия воздержались от голосования в Совете безопасности ООН с осуждением присоединения новых регионов к России, подчеркнув, что Совбез всемирной... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T23:29

2022-09-30T23:29

2022-09-30T23:29

в мире

чжан цзюнь

василий небензя

индия

китай

россия

совет безопасности оон

оон

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ООН, 30 сен - РИА Новости. Китай и Индия воздержались от голосования в Совете безопасности ООН с осуждением присоединения новых регионов к России, подчеркнув, что Совбез всемирной организации должен снижать напряжение, а не нагнетать его."Китай воздерживается от голосования по резолюции", - сказал постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.Он подчеркнул, что СБ ООН должен быть объективным и беспристрастным, а стороны конфликта должны найти путь к дипломатическому урегулированию. Действия СБ ООН должны быть направлены на разрядку ситуацию и разрешение кризиса, а не наоборот, сказал дипломат.Со своей стороны, представитель Индии в ООН подтвердила, что страна воздерживается от голосования. "Эскалация риторики и напряжения ни в чьих интересах, важно найти путь к возвращению к переговорам. Принимая во внимания всю развивающуюся ситуацию, Индия воздерживается от голосования", - сказала она.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указывал ранее в Совбезе ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, на Украине, в Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских областей Венето и Ломбардия на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.

https://ria.ru/20220930/rezolyutsiya-1820774271.html

https://ria.ru/20220930/medvedev-1820748155.html

индия

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чжан цзюнь, василий небензя, индия, китай, россия, совет безопасности оон, оон