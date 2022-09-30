https://ria.ru/20220930/gegemoniya-1820633006.html

Путин заявил о необратимости начавшегося слома западной гегемонии

Путин заявил о необратимости начавшегося слома западной гегемонии - РИА Новости, 30.09.2022

Путин заявил о необратимости начавшегося слома западной гегемонии

Начавшийся слом западной гегемонии необратим - как прежде, уже не будет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:55

2022-09-30T15:55

2022-09-30T16:48

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Начавшийся слом западной гегемонии необратим - как прежде, уже не будет, заявил президент РФ Владимир Путин."Уважаемые друзья, сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь, прежде всего, для нас самих, для России. За то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Убежден, страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна. Что мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю, как прежде, уже не будет", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.

https://ria.ru/20220909/sotrudnichestvo-1815643280.html

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"Начавшийся слом западной гегемонии необратим" – Путин "Начавшийся слом западной гегемонии необратим" – Путин 2022-09-30T15:55 true PT0M26S

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