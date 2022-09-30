https://ria.ru/20220930/gegemoniya-1820633006.html
Путин заявил о необратимости начавшегося слома западной гегемонии
Путин заявил о необратимости начавшегося слома западной гегемонии - РИА Новости, 30.09.2022
Путин заявил о необратимости начавшегося слома западной гегемонии
Начавшийся слом западной гегемонии необратим - как прежде, уже не будет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:55
2022-09-30T15:55
2022-09-30T16:48
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Начавшийся слом западной гегемонии необратим - как прежде, уже не будет, заявил президент РФ Владимир Путин."Уважаемые друзья, сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь, прежде всего, для нас самих, для России. За то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Убежден, страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна. Что мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю, как прежде, уже не будет", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
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"Начавшийся слом западной гегемонии необратим" – Путин
"Начавшийся слом западной гегемонии необратим" – Путин
2022-09-30T15:55
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
15:55 30.09.2022 (обновлено: 16:48 30.09.2022)
Путин заявил о необратимости начавшегося слома западной гегемонии
Президент России Путин заявил о необратимости начавшегося слома западной гегемонии
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Начавшийся слом западной гегемонии необратим - как прежде, уже не будет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уважаемые друзья, сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь, прежде всего, для нас самих, для России. За то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Убежден, страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна. Что мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю, как прежде, уже не будет", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.