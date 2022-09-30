Белый дом исключил причастность стран НАТО к аварии на "Северных потоках"
Белый дом: ни одна из стран НАТО не причастна к аварии на газопроводах "Северный поток"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Администрация США не склонна считать, что ответственность за аварию на газопроводах "Северный поток" несет какая-либо из стран-членов НАТО, заявил в пятницу помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
"Наша оценка состоит в том, что ни одна из стран НАТО к этому не причастна", - сказал в ходе брифинга Салливан, отвечая на вопрос о том, исключают ли в Вашингтоне возможность того, что ответственность за произошедшее несет одна из европейских стран.
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
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