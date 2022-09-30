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Белый дом исключил причастность стран НАТО к аварии на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.09.2022
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Белый дом исключил причастность стран НАТО к аварии на "Северных потоках"
Белый дом исключил причастность стран НАТО к аварии на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.09.2022
Белый дом исключил причастность стран НАТО к аварии на "Северных потоках"
Администрация США не склонна считать, что ответственность за аварию на газопроводах "Северный поток" несет какая-либо из стран-членов НАТО, заявил в пятницу... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T23:06
2022-09-30T23:06
джейк салливан
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сша
siemens
северный поток
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Администрация США не склонна считать, что ответственность за аварию на газопроводах "Северный поток" несет какая-либо из стран-членов НАТО, заявил в пятницу помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан."Наша оценка состоит в том, что ни одна из стран НАТО к этому не причастна", - сказал в ходе брифинга Салливан, отвечая на вопрос о том, исключают ли в Вашингтоне возможность того, что ответственность за произошедшее несет одна из европейских стран.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
https://ria.ru/20220930/patrushev-1820508123.html
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джейк салливан, дания, россия, сша, siemens, северный поток, нато, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Джейк Салливан, Дания, Россия, США, Siemens, Северный поток, НАТО, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
23:06 30.09.2022
 
Белый дом исключил причастность стран НАТО к аварии на "Северных потоках"

Белый дом: ни одна из стран НАТО не причастна к аварии на газопроводах "Северный поток"

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Администрация США не склонна считать, что ответственность за аварию на газопроводах "Северный поток" несет какая-либо из стран-членов НАТО, заявил в пятницу помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
"Наша оценка состоит в том, что ни одна из стран НАТО к этому не причастна", - сказал в ходе брифинга Салливан, отвечая на вопрос о том, исключают ли в Вашингтоне возможность того, что ответственность за произошедшее несет одна из европейских стран.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 09:40
Взрывы на "Северных потоках" выгодны США, считает Патрушев
В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 18:43
В США рассказали о наличии у Байдена мотива подорвать "Северный поток"
 
Джейк СалливанДанияРоссияСШАSiemensСеверный потокНАТОСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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