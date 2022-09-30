https://ria.ru/20220930/gazoprovody-1820776352.html

Белый дом исключил причастность стран НАТО к аварии на "Северных потоках"

Белый дом исключил причастность стран НАТО к аварии на "Северных потоках" - РИА Новости, 30.09.2022

Белый дом исключил причастность стран НАТО к аварии на "Северных потоках"

Администрация США не склонна считать, что ответственность за аварию на газопроводах "Северный поток" несет какая-либо из стран-членов НАТО, заявил в пятницу... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T23:06

2022-09-30T23:06

2022-09-30T23:06

джейк салливан

дания

россия

сша

siemens

северный поток

нато

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Администрация США не склонна считать, что ответственность за аварию на газопроводах "Северный поток" несет какая-либо из стран-членов НАТО, заявил в пятницу помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан."Наша оценка состоит в том, что ни одна из стран НАТО к этому не причастна", - сказал в ходе брифинга Салливан, отвечая на вопрос о том, исключают ли в Вашингтоне возможность того, что ответственность за произошедшее несет одна из европейских стран.В понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

https://ria.ru/20220930/patrushev-1820508123.html

https://ria.ru/20220929/potok-1820427296.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джейк салливан, дания, россия, сша, siemens, северный поток, нато, северный поток — 2, авария на "северных потоках"