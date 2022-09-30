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"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" - РИА Новости, 30.09.2022
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"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири"
"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" - РИА Новости, 30.09.2022
"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири"
На газопроводе "Сила Сибири" завершились плановые профилактические работы, транспортировка топлива по магистрали в Китай возобновлена, сообщил "Газпром". РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:06
2022-09-30T10:54
китай
группа газ
газпром
сила сибири — 2
в мире
экономика
россия
чаяндинское месторождение
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На газопроводе "Сила Сибири" завершились плановые профилактические работы, транспортировка топлива по магистрали в Китай возобновлена, сообщил "Газпром".Подачу приостановливали в связи с техническими работами с 22 по 29 сентября. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью."Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Сейчас по нему транспортируется газ с Чаяндинского месторождения, базового для Якутского центра газодобычи, российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года подача газа в "Силу Сибири" начнется еще с одного месторождения — Ковыктинского, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи.
https://ria.ru/20220915/gaz-1816964498.html
китай
россия
чаяндинское месторождение
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китай, группа газ, газпром, сила сибири — 2, в мире, экономика, россия, чаяндинское месторождение, сила сибири (газопровод)
Китай, Группа ГАЗ, Газпром, Сила Сибири — 2, В мире, Экономика, Россия, Чаяндинское месторождение, Сила Сибири (газопровод)
09:06 30.09.2022 (обновлено: 10:54 30.09.2022)
 
"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири"

"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" в Китай после планового ремонта

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На газопроводе "Сила Сибири" завершились плановые профилактические работы, транспортировка топлива по магистрали в Китай возобновлена, сообщил "Газпром".
Подачу приостановливали в связи с техническими работами с 22 по 29 сентября. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.
"Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Сейчас по нему транспортируется газ с Чаяндинского месторождения, базового для Якутского центра газодобычи, российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года подача газа в "Силу Сибири" начнется еще с одного месторождения — Ковыктинского, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи.
Амурский газоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 13:07
Китай повышает заявки на поставки по "Силе Сибири", заявили в "Газпроме"
 
КитайГруппа ГАЗГазпромСила Сибири — 2В миреЭкономикаРоссияЧаяндинское месторождениеСила Сибири (газопровод)
 
 
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