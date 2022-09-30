09:06 30.09.2022 (обновлено: 10:54 30.09.2022)
"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири"
"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" в Китай после планового ремонта
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На газопроводе "Сила Сибири" завершились плановые профилактические работы, транспортировка топлива по магистрали в Китай возобновлена, сообщил "Газпром".
Подачу приостановливали в связи с техническими работами с 22 по 29 сентября. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью.
"Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Сейчас по нему транспортируется газ с Чаяндинского месторождения, базового для Якутского центра газодобычи, российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года подача газа в "Силу Сибири" начнется еще с одного месторождения — Ковыктинского, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи.
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