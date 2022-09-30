https://ria.ru/20220930/gazoprovod-1820502304.html

"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири"

"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири" - РИА Новости, 30.09.2022

"Газпром" возобновил поставки газа по "Силе Сибири"

На газопроводе "Сила Сибири" завершились плановые профилактические работы, транспортировка топлива по магистрали в Китай возобновлена, сообщил "Газпром". РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:06

2022-09-30T09:06

2022-09-30T10:54

китай

группа газ

газпром

сила сибири — 2

в мире

экономика

россия

чаяндинское месторождение

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На газопроводе "Сила Сибири" завершились плановые профилактические работы, транспортировка топлива по магистрали в Китай возобновлена, сообщил "Газпром".Подачу приостановливали в связи с техническими работами с 22 по 29 сентября. По договоренности "Газпрома" и китайской компании CNPC профилактика оборудования и систем газопровода проходит два раза в год: весной и осенью."Сила Сибири" — магистральный газопровод из России в Китай протяженностью около 3 тысяч километров. Сейчас по нему транспортируется газ с Чаяндинского месторождения, базового для Якутского центра газодобычи, российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года подача газа в "Силу Сибири" начнется еще с одного месторождения — Ковыктинского, на основе которого формируется Иркутский центр газодобычи.

https://ria.ru/20220915/gaz-1816964498.html

китай

россия

чаяндинское месторождение

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, группа газ, газпром, сила сибири — 2, в мире, экономика, россия, чаяндинское месторождение, сила сибири (газопровод)