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Sabah: Европа купит российский газ на любых условиях - РИА Новости, 30.09.2022
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Sabah: Европа купит российский газ на любых условиях
Sabah: Европа купит российский газ на любых условиях - РИА Новости, 30.09.2022
Sabah: Европа купит российский газ на любых условиях
Несмотря на инциденты на "Северных потоках, а также ожидаемое введение потолка цен на газ из России, Евросоюзу придется полностью принять условия Кремля в... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:44
2022-09-30T16:44
в мире
цены на нефть
урсула фон дер ляйен
европа
сша
россия
еврокомиссия
северный поток
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Несмотря на инциденты на "Северных потоках, а также ожидаемое введение потолка цен на газ из России, Евросоюзу придется полностью принять условия Кремля в вопросе приобретения топлива. Об этом заявил автор Sabah Мелих Алтинок.По его мнению, за ЧП на российском трубопроводе стоят США, которые открыто "ударили по печени" своих европейских союзников, а также ответственны за провальную энергетическую политику Брюсселя по отказу от российской энергетики. Также турецкий журналист добавил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ставит Москве условия так, будто это Европа продает России топливо, а не наоборот."Если вам нужна энергия, вы заплатите Путину, единственному продавцу, которого вы спровоцировали, ту цену, которую он хочет. И даже не в евро, которые стремительно тают по отношению к доллару США, а в рублях, как согласилась Германия. А потом вы будете молиться, чтобы Байден, который во время своего недавнего выступления искал в зале конгрессвумен Джеки, погибшую месяц назад в автокатастрофе, и спрашивал, где она, не ударил по вам так, как ударил по Германии", — считает Алтинок.Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220930/potok-1820555638.html
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в мире, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, европа, сша, россия, еврокомиссия, северный поток, санкции в отношении россии
В мире, Цены на нефть, Урсула фон дер Ляйен, Европа, США, Россия, Еврокомиссия, Северный поток, Санкции в отношении России
16:44 30.09.2022
 
Sabah: Европа купит российский газ на любых условиях

Sabah: Евросоюзу придется покупать газ на российских условиях, несмотря на лимит цен

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Несмотря на инциденты на "Северных потоках, а также ожидаемое введение потолка цен на газ из России, Евросоюзу придется полностью принять условия Кремля в вопросе приобретения топлива. Об этом заявил автор Sabah Мелих Алтинок.
По его мнению, за ЧП на российском трубопроводе стоят США, которые открыто "ударили по печени" своих европейских союзников, а также ответственны за провальную энергетическую политику Брюсселя по отказу от российской энергетики. Также турецкий журналист добавил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ставит Москве условия так, будто это Европа продает России топливо, а не наоборот.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 12:16
В Кремле призвали к международному расследованию ЧП на "Северных потоках"
"Если вам нужна энергия, вы заплатите Путину, единственному продавцу, которого вы спровоцировали, ту цену, которую он хочет. И даже не в евро, которые стремительно тают по отношению к доллару США, а в рублях, как согласилась Германия. А потом вы будете молиться, чтобы Байден, который во время своего недавнего выступления искал в зале конгрессвумен Джеки, погибшую месяц назад в автокатастрофе, и спрашивал, где она, не ударил по вам так, как ударил по Германии", — считает Алтинок.
Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 13:10
Большинство стран ЕС призывают к потолку цен на газ, сообщил источник
 
В миреЦены на нефтьУрсула фон дер ЛяйенЕвропаСШАРоссияЕврокомиссияСеверный потокСанкции в отношении России
 
 
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