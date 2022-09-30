https://ria.ru/20220930/gaz-1820659484.html

Sabah: Европа купит российский газ на любых условиях

Sabah: Европа купит российский газ на любых условиях - РИА Новости, 30.09.2022

Sabah: Европа купит российский газ на любых условиях

Несмотря на инциденты на "Северных потоках, а также ожидаемое введение потолка цен на газ из России, Евросоюзу придется полностью принять условия Кремля в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:44

2022-09-30T16:44

2022-09-30T16:44

в мире

цены на нефть

урсула фон дер ляйен

европа

сша

россия

еврокомиссия

северный поток

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Несмотря на инциденты на "Северных потоках, а также ожидаемое введение потолка цен на газ из России, Евросоюзу придется полностью принять условия Кремля в вопросе приобретения топлива. Об этом заявил автор Sabah Мелих Алтинок.По его мнению, за ЧП на российском трубопроводе стоят США, которые открыто "ударили по печени" своих европейских союзников, а также ответственны за провальную энергетическую политику Брюсселя по отказу от российской энергетики. Также турецкий журналист добавил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ставит Москве условия так, будто это Европа продает России топливо, а не наоборот."Если вам нужна энергия, вы заплатите Путину, единственному продавцу, которого вы спровоцировали, ту цену, которую он хочет. И даже не в евро, которые стремительно тают по отношению к доллару США, а в рублях, как согласилась Германия. А потом вы будете молиться, чтобы Байден, который во время своего недавнего выступления искал в зале конгрессвумен Джеки, погибшую месяц назад в автокатастрофе, и спрашивал, где она, не ударил по вам так, как ударил по Германии", — считает Алтинок.Западные страны, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220930/potok-1820555638.html

https://ria.ru/20220929/gaz-1820299093.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, урсула фон дер ляйен, европа, сша, россия, еврокомиссия, северный поток, санкции в отношении россии