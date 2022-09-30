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В Краснодарском крае пройдет фестиваль "Кубанские разносолы" - РИА Новости, 30.09.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220930/festival-1820582072.html
В Краснодарском крае пройдет фестиваль "Кубанские разносолы"
В Краснодарском крае пройдет фестиваль "Кубанские разносолы" - РИА Новости, 30.09.2022
В Краснодарском крае пройдет фестиваль "Кубанские разносолы"
В Краснодарском крае 1 октября на территории этностаницы Атамань пройдёт фестиваль "Кубанские разносолы", сообщили организаторы мероприятия. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:47
2022-09-30T13:47
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 30 сен – РИА Новости. В Краснодарском крае 1 октября на территории этностаницы Атамань пройдёт фестиваль "Кубанские разносолы", сообщили организаторы мероприятия."Первого октября в станице Атамань пройдёт фестиваль "Кубанские разносолы", на котором атаманские казачки откроют секреты самых вкусных солений", - говорится в сообщении.Уточняется, что в этот день гости этностаницы смогут научиться засаливать и замачивать овощи "по-кубански", познакомиться с казачьим фольклором, сделать своими руками гончарное изделие, а также насладиться видами осенней казачьей станицы, попробовать разносолы и поучаствовать в интерактивных программах и викторинах.Также посетители смогут осмотреть станичный зверинец, побывать в казачьих хатах и погрузиться в быт, традиции и обряды Кубанского казачества. Кроме того, в рамках фестиваля будут организованы мастер-классы по изготовлению оберегов: кукол, подков и букетов из разных трав.Всего до конца октября в Атамани запланировано более 20 краевых праздников и выставочных проектов. Завершится сезон краевым праздником "День станицы Атамань".
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
13:47 30.09.2022
 
В Краснодарском крае пройдет фестиваль "Кубанские разносолы"

В Краснодарском крае 1 октября пройдет фестиваль "Кубанские разносолы"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкВид на реку Кубань в Краснодаре
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на реку Кубань в Краснодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 сен – РИА Новости. В Краснодарском крае 1 октября на территории этностаницы Атамань пройдёт фестиваль "Кубанские разносолы", сообщили организаторы мероприятия.
"Первого октября в станице Атамань пройдёт фестиваль "Кубанские разносолы", на котором атаманские казачки откроют секреты самых вкусных солений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в этот день гости этностаницы смогут научиться засаливать и замачивать овощи "по-кубански", познакомиться с казачьим фольклором, сделать своими руками гончарное изделие, а также насладиться видами осенней казачьей станицы, попробовать разносолы и поучаствовать в интерактивных программах и викторинах.
Также посетители смогут осмотреть станичный зверинец, побывать в казачьих хатах и погрузиться в быт, традиции и обряды Кубанского казачества. Кроме того, в рамках фестиваля будут организованы мастер-классы по изготовлению оберегов: кукол, подков и букетов из разных трав.
Всего до конца октября в Атамани запланировано более 20 краевых праздников и выставочных проектов. Завершится сезон краевым праздником "День станицы Атамань".
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 23:13Краснодарский край
На Кубани заключили шесть концессий на 2,5 миллиарда рублей
 
Краснодарский крайКраснодарский край
 
 
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