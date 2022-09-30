Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал людей, говорящих про ядерную эскалацию, безответственными - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/eskalatsiya-1820553558.html
Песков назвал людей, говорящих про ядерную эскалацию, безответственными
Песков назвал людей, говорящих про ядерную эскалацию, безответственными - РИА Новости, 30.09.2022
Песков назвал людей, говорящих про ядерную эскалацию, безответственными
Люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:12
2022-09-30T12:17
дмитрий песков
россия
политика
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:336:3042:2047_1920x0_80_0_0_8cd19242fad7622d65ffac1963371cf1.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не хотим развивать эту тему, все-таки мы призываем всех ответственно себя вести", - добавил он.
https://ria.ru/20220930/posolstvo-1820490714.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, россия, политика, ядерное оружие
Дмитрий Песков, Россия, Политика, Ядерное оружие
12:12 30.09.2022 (обновлено: 12:17 30.09.2022)
 
Песков назвал людей, говорящих про ядерную эскалацию, безответственными

Песков заявил, что про ядерную эскалацию говорят люди, которые ведут себя безответственно

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Послушайте, на счет ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно", - сказал Песков.
"Мы не хотим развивать эту тему, все-таки мы призываем всех ответственно себя вести", - добавил он.
Здание посольства России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 06:03
Посольство России ответило на публикацию в СМИ о возможном ударе по Кремлю
 
Дмитрий ПесковРоссияПолитикаЯдерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала