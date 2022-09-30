https://ria.ru/20220930/eskalatsiya-1820553558.html

Песков назвал людей, говорящих про ядерную эскалацию, безответственными

Песков назвал людей, говорящих про ядерную эскалацию, безответственными - РИА Новости, 30.09.2022

Песков назвал людей, говорящих про ядерную эскалацию, безответственными

Люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:12

2022-09-30T12:12

2022-09-30T12:17

дмитрий песков

россия

политика

ядерное оружие

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не хотим развивать эту тему, все-таки мы призываем всех ответственно себя вести", - добавил он.

https://ria.ru/20220930/posolstvo-1820490714.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

дмитрий песков, россия, политика, ядерное оружие