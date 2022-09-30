https://ria.ru/20220930/eskalatsiya-1820553558.html
Песков назвал людей, говорящих про ядерную эскалацию, безответственными
Песков назвал людей, говорящих про ядерную эскалацию, безответственными - РИА Новости, 30.09.2022
Песков назвал людей, говорящих про ядерную эскалацию, безответственными
Люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:12
2022-09-30T12:12
2022-09-30T12:17
дмитрий песков
россия
политика
ядерное оружие
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Люди, которые говорят про ядерную эскалацию, ведут себя безответственно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы не хотим развивать эту тему, все-таки мы призываем всех ответственно себя вести", - добавил он.
https://ria.ru/20220930/posolstvo-1820490714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, политика, ядерное оружие
Дмитрий Песков, Россия, Политика, Ядерное оружие
12:12 30.09.2022 (обновлено: 12:17 30.09.2022)
Песков назвал людей, говорящих про ядерную эскалацию, безответственными
Песков заявил, что про ядерную эскалацию говорят люди, которые ведут себя безответственно