https://ria.ru/20220930/energetika-1820650153.html

Российская энергосистема готова к присоединению новых территорий

Российская энергосистема готова к присоединению новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022

Российская энергосистема готова к присоединению новых территорий

Новые территории обладают необходимым резервом мощности, в случае аварий энергосистема РФ способна компенсировать любые последствия, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:30

2022-09-30T16:30

2022-09-30T16:38

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Новые территории обладают необходимым резервом мощности, в случае аварий энергосистема РФ способна компенсировать любые последствия, заявил РИА Новости представитель "Системного оператора ЕЭС"."По имеющейся информации, на сегодня территории имеют достаточные собственные резервы генерирующей мощности для того, чтобы самостоятельно обеспечивать потребление. Кроме того, имеющихся электрических связей территориальных энергосистем друг с другом и со смежными территориями РФ достаточно для компенсации последствий любых аварийных ситуаций. Не видим предпосылок для существенного изменения этих обстоятельств", - пояснил энергодиспетчер.Он напомнил, что оперативное диспетчерское управление в электроэнергетике - "сфера безусловного выполнения действующих нормативно-правовых актов и регламентов, поэтому будет осуществляться в соответствии с актуальными документами". "Системный оператор" готов применять свои знания и компетенции в вопросах диспетчерского управления.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.

https://ria.ru/20220930/putin-1820634179.html

https://ria.ru/20220927/referendum-1819941990.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика