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Российская энергосистема готова к присоединению новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022
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Российская энергосистема готова к присоединению новых территорий
Российская энергосистема готова к присоединению новых территорий - РИА Новости, 30.09.2022
Российская энергосистема готова к присоединению новых территорий
Новые территории обладают необходимым резервом мощности, в случае аварий энергосистема РФ способна компенсировать любые последствия, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:30
2022-09-30T16:38
экономика
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Новые территории обладают необходимым резервом мощности, в случае аварий энергосистема РФ способна компенсировать любые последствия, заявил РИА Новости представитель "Системного оператора ЕЭС"."По имеющейся информации, на сегодня территории имеют достаточные собственные резервы генерирующей мощности для того, чтобы самостоятельно обеспечивать потребление. Кроме того, имеющихся электрических связей территориальных энергосистем друг с другом и со смежными территориями РФ достаточно для компенсации последствий любых аварийных ситуаций. Не видим предпосылок для существенного изменения этих обстоятельств", - пояснил энергодиспетчер.Он напомнил, что оперативное диспетчерское управление в электроэнергетике - "сфера безусловного выполнения действующих нормативно-правовых актов и регламентов, поэтому будет осуществляться в соответствии с актуальными документами". "Системный оператор" готов применять свои знания и компетенции в вопросах диспетчерского управления.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
https://ria.ru/20220930/putin-1820634179.html
https://ria.ru/20220927/referendum-1819941990.html
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донецкая народная республика
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экономика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Экономика, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
16:30 30.09.2022 (обновлено: 16:38 30.09.2022)
 
Российская энергосистема готова к присоединению новых территорий

"Системный оператор ЕЭС": российская энергосистема готова к присоединению новых территорий

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи в Симферополе
Высоковольтные линии электропередачи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Высоковольтные линии электропередачи в Симферополе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Новые территории обладают необходимым резервом мощности, в случае аварий энергосистема РФ способна компенсировать любые последствия, заявил РИА Новости представитель "Системного оператора ЕЭС".
"По имеющейся информации, на сегодня территории имеют достаточные собственные резервы генерирующей мощности для того, чтобы самостоятельно обеспечивать потребление. Кроме того, имеющихся электрических связей территориальных энергосистем друг с другом и со смежными территориями РФ достаточно для компенсации последствий любых аварийных ситуаций. Не видим предпосылок для существенного изменения этих обстоятельств", - пояснил энергодиспетчер.
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:57
Путин о присоединении новых территорий: за нами правда
Он напомнил, что оперативное диспетчерское управление в электроэнергетике - "сфера безусловного выполнения действующих нормативно-правовых актов и регламентов, поэтому будет осуществляться в соответствии с актуальными документами". "Системный оператор" готов применять свои знания и компетенции в вопросах диспетчерского управления.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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