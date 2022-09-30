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При обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка ранен человек - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/donetsk-1820653993.html
При обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка ранен человек
При обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка ранен человек - РИА Новости, 30.09.2022
При обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка ранен человек
Мирный житель ранен из-за обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:36
2022-09-30T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Мирный житель ранен из-за обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Киевском районе Донецка по улице Политбойцов ранен мужчина 1968 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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донецк (днр)
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украина
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина
16:36 30.09.2022
 
При обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка ранен человек

В ДНР заявили, что при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ ранен человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Мирный житель ранен из-за обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР.
"При обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Киевском районе Донецка по улице Политбойцов ранен мужчина 1968 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
На месте обстрела колонны автомобилей, стоящих на выезде в освобожденную часть Запорожья
Вчера, 11:45Специальная военная операция на Украине
При обстреле ВСУ автоколонны в Запорожье тяжело ранены пять человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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