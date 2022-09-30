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При обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка ранен человек
При обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка ранен человек - РИА Новости, 30.09.2022
При обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка ранен человек
Мирный житель ранен из-за обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:36
2022-09-30T16:36
2022-09-30T16:36
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Мирный житель ранен из-за обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Киевском районе Донецка по улице Политбойцов ранен мужчина 1968 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина
При обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка ранен человек
В ДНР заявили, что при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ ранен человек