https://ria.ru/20220930/donetsk-1820653993.html

При обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка ранен человек

При обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка ранен человек - РИА Новости, 30.09.2022

При обстреле украинскими войсками Киевского района Донецка ранен человек

Мирный житель ранен из-за обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:36

2022-09-30T16:36

2022-09-30T16:36

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Мирный житель ранен из-за обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР."При обстреле ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Киевском районе Донецка по улице Политбойцов ранен мужчина 1968 года рождения", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820540391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина