19:11 30.09.2022 (обновлено: 19:23 30.09.2022)
У жителей Донбасса пытались вытравить историческое сознание, заявил Путин
Путин: в течение десятилетий у жителей Донбасса пытались вытравить историческое сознание
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Десятилетиями у жителей Донбасса пытались вытравить историческое сознание, но они сохранили любовь к родине и передали ее детям, сказал президент России Владимир Путин.
"В течение десятилетий у этих людей пытались вытравить их историческое сознание, уничтожить их традиции, запретить говорить на своем родном языке, запретить культуру, ничего не удалось", - сказал Путин на концерте, посвященном присоединению новых территорий к России.
"Эти люди в сердце пронесли любовь к своей исторической родине, передали это своим детям", - добавил Путин.
В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.