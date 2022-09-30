https://ria.ru/20220930/donbass-1820727831.html

У жителей Донбасса пытались вытравить историческое сознание, заявил Путин

У жителей Донбасса пытались вытравить историческое сознание, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022

У жителей Донбасса пытались вытравить историческое сознание, заявил Путин

Десятилетиями у жителей Донбасса пытались вытравить историческое сознание, но они сохранили любовь к родине и передали ее детям, сказал президент России... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T19:11

2022-09-30T19:11

2022-09-30T19:23

донбасс

в мире

владимир путин

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820677866_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_3fe434b5c1cfd396b3be0a7ed3ea10f0.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Десятилетиями у жителей Донбасса пытались вытравить историческое сознание, но они сохранили любовь к родине и передали ее детям, сказал президент России Владимир Путин."Эти люди в сердце пронесли любовь к своей исторической родине, передали это своим детям", - добавил Путин.В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.

https://ria.ru/20220930/putin-1820731373.html

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

донбасс, в мире, владимир путин, россия, политика