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У жителей Донбасса пытались вытравить историческое сознание, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
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У жителей Донбасса пытались вытравить историческое сознание, заявил Путин
У жителей Донбасса пытались вытравить историческое сознание, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
У жителей Донбасса пытались вытравить историческое сознание, заявил Путин
Десятилетиями у жителей Донбасса пытались вытравить историческое сознание, но они сохранили любовь к родине и передали ее детям, сказал президент России... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T19:11
2022-09-30T19:23
донбасс
в мире
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Десятилетиями у жителей Донбасса пытались вытравить историческое сознание, но они сохранили любовь к родине и передали ее детям, сказал президент России Владимир Путин."Эти люди в сердце пронесли любовь к своей исторической родине, передали это своим детям", - добавил Путин.В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.
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донбасс, в мире, владимир путин, россия, политика
Донбасс, В мире, Владимир Путин, Россия, Политика
19:11 30.09.2022 (обновлено: 19:23 30.09.2022)
 
У жителей Донбасса пытались вытравить историческое сознание, заявил Путин

Путин: в течение десятилетий у жителей Донбасса пытались вытравить историческое сознание

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Десятилетиями у жителей Донбасса пытались вытравить историческое сознание, но они сохранили любовь к родине и передали ее детям, сказал президент России Владимир Путин.
"В течение десятилетий у этих людей пытались вытравить их историческое сознание, уничтожить их традиции, запретить говорить на своем родном языке, запретить культуру, ничего не удалось", - сказал Путин на концерте, посвященном присоединению новых территорий к России.
"Эти люди в сердце пронесли любовь к своей исторической родине, передали это своим детям", - добавил Путин.
В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.
Участники патриотической акции Мы возвращаемся домой у мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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