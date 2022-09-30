https://ria.ru/20220930/donbass-1820613480.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 30.09.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:20
2022-09-30T15:20
2022-09-30T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805158452_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_b5f3f4602060a2bc54424dd5b7c5cedc.jpg
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220930/dnr-1820587504.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805158452_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_1adbf998c382e381ae122ee6d85c3caf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
15:20 30.09.2022 (обновлено: 15:33 30.09.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке шесть ракет "Град"