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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 30.09.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:20
2022-09-30T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
15:20 30.09.2022 (обновлено: 15:33 30.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке шесть ракет "Град"

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Пожарный работает на месте возгорания в доме, пострадавшем во время ракетно-минометного обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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