https://ria.ru/20220930/donbass-1820613480.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 30.09.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:20

2022-09-30T15:20

2022-09-30T15:33

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Калининскому району Горловки шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220930/dnr-1820587504.html

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, сцкк