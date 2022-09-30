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В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ погибли два человека
В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 30.09.2022
В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ погибли два человека
Два мирных жителя погибли, еще пять пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T08:20
2022-09-30T08:20
2022-09-30T08:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще пять пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 29 сентября до 08.00 30 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще пять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ погибли два человека
В ДНР заявили, что в республике за сутки при обстрелах со стороны ВСУ погибли два человека