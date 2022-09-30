https://ria.ru/20220930/donbass-1820498357.html

В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ погибли два человека

В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ погибли два человека - РИА Новости, 30.09.2022

В ДНР за сутки при обстрелах со стороны ВСУ погибли два человека

Два мирных жителя погибли, еще пять пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T08:20

2022-09-30T08:20

2022-09-30T08:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, еще пять пострадали за сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 29 сентября до 08.00 30 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще пять мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220929/dnr-1820342076.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина