https://ria.ru/20220930/dnr-1820587504.html

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 30.09.2022

Украинские военные обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новоселовку, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство ДНР РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:04

2022-09-30T14:04

2022-09-30T14:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

зайцево

украина

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новоселовку, в том числе снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство добавило, что в 11.40 мск украинские войска выпустили по Зайцево три снаряда калибром 155 миллиметров, в 12.00 мск по Новоселовке произвели семь выстрелов из танка.Кроме того, в 13.00 мск украинские войска повторно обстреляли Зайцево, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

зайцево

украина

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в мире, донецк (днр), зайцево, украина