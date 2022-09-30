Рейтинг@Mail.ru
В ДНР допустили переброску диверсантов ВСУ на Энергодарское направление - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/diversanty-1820661174.html
В ДНР допустили переброску диверсантов ВСУ на Энергодарское направление
В ДНР допустили переброску диверсантов ВСУ на Энергодарское направление - РИА Новости, 30.09.2022
В ДНР допустили переброску диверсантов ВСУ на Энергодарское направление
Украинские диверсионные разведывательные группы могут быть переброшены на энергодарское направление, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Донецкой... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:46
2022-09-30T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_948eede04b013ef47225abefd3be2432.jpg
ЭНЕРГОДАР, 30 сен – РИА Новости. Украинские диверсионные разведывательные группы могут быть переброшены на энергодарское направление, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным "Док"."Постоянно поступает масса противоречивых сведений о выбросах десанта. Это, скорее всего, будет происходить на гражданском речном транспорте, лодочки просто скупаются… И на таких лодках группой по 5-6 человек вполне вероятно могут попытаться высадиться на данной территории", - сказал он.По словам военнослужащего, это делается "для проведения диверсионных работ, прежде всего, дестабилизации обстановки в регионе, запугивании местного населения"."Предупреждено все местное население о том, что выход в акваторию водохранилища сейчас запрещен по причине мероприятий противодиверсионных. Все люди находятся в постоянно бдительном режиме, потому что это может произойти в любой момент. Для того мы здесь и находимся, чтобы поддерживать стабильность в регионе тем более после проведения референдума", - отметил офицер Народной милиции ДНР.Он сообщил также, что во время проведения референдума по вхождении Запорожской области в состав РФ с 23 по 27 сентября "увеличилась интенсивность обстрелов, в равной степени после проведения референдума и закончилась". "Не было допущено диверсионных актов непосредственно в местах скопления людей, в местах проведения голосования. Успешных попыток проникновения на эту территорию не было. Были имитационные действия, скорее всего, для того, чтобы ввести в заблуждение, снизить бдительность. Но конкретно на эту территорию попыток не было", - сказал военный ДНР.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810195705_260:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_e3f7537e45c6fa0c2487f7bf7008521d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область
16:46 30.09.2022 (обновлено: 16:49 30.09.2022)
 
В ДНР допустили переброску диверсантов ВСУ на Энергодарское направление

Народная милиция ДНР: возможна переброска диверсантов ВСУ на Энергодарское направление

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 30 сен – РИА Новости. Украинские диверсионные разведывательные группы могут быть переброшены на энергодарское направление, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным "Док".
"Постоянно поступает масса противоречивых сведений о выбросах десанта. Это, скорее всего, будет происходить на гражданском речном транспорте, лодочки просто скупаются… И на таких лодках группой по 5-6 человек вполне вероятно могут попытаться высадиться на данной территории", - сказал он.
Участники митинга-концерта в Лужниках, посвященного воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 08:00
Расколоть Россию: кто делает это сегодня
По словам военнослужащего, это делается "для проведения диверсионных работ, прежде всего, дестабилизации обстановки в регионе, запугивании местного населения".
"Предупреждено все местное население о том, что выход в акваторию водохранилища сейчас запрещен по причине мероприятий противодиверсионных. Все люди находятся в постоянно бдительном режиме, потому что это может произойти в любой момент. Для того мы здесь и находимся, чтобы поддерживать стабильность в регионе тем более после проведения референдума", - отметил офицер Народной милиции ДНР.
Он сообщил также, что во время проведения референдума по вхождении Запорожской области в состав РФ с 23 по 27 сентября "увеличилась интенсивность обстрелов, в равной степени после проведения референдума и закончилась". "Не было допущено диверсионных актов непосредственно в местах скопления людей, в местах проведения голосования. Успешных попыток проникновения на эту территорию не было. Были имитационные действия, скорее всего, для того, чтобы ввести в заблуждение, снизить бдительность. Но конкретно на эту территорию попыток не было", - сказал военный ДНР.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала