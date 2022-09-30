https://ria.ru/20220930/diversanty-1820661174.html

В ДНР допустили переброску диверсантов ВСУ на Энергодарское направление

В ДНР допустили переброску диверсантов ВСУ на Энергодарское направление - РИА Новости, 30.09.2022

В ДНР допустили переброску диверсантов ВСУ на Энергодарское направление

Украинские диверсионные разведывательные группы могут быть переброшены на энергодарское направление, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Донецкой... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:46

2022-09-30T16:46

2022-09-30T16:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

запорожская область

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ЭНЕРГОДАР, 30 сен – РИА Новости. Украинские диверсионные разведывательные группы могут быть переброшены на энергодарское направление, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Донецкой Народной Республики с позывным "Док"."Постоянно поступает масса противоречивых сведений о выбросах десанта. Это, скорее всего, будет происходить на гражданском речном транспорте, лодочки просто скупаются… И на таких лодках группой по 5-6 человек вполне вероятно могут попытаться высадиться на данной территории", - сказал он.По словам военнослужащего, это делается "для проведения диверсионных работ, прежде всего, дестабилизации обстановки в регионе, запугивании местного населения"."Предупреждено все местное население о том, что выход в акваторию водохранилища сейчас запрещен по причине мероприятий противодиверсионных. Все люди находятся в постоянно бдительном режиме, потому что это может произойти в любой момент. Для того мы здесь и находимся, чтобы поддерживать стабильность в регионе тем более после проведения референдума", - отметил офицер Народной милиции ДНР.Он сообщил также, что во время проведения референдума по вхождении Запорожской области в состав РФ с 23 по 27 сентября "увеличилась интенсивность обстрелов, в равной степени после проведения референдума и закончилась". "Не было допущено диверсионных актов непосредственно в местах скопления людей, в местах проведения голосования. Успешных попыток проникновения на эту территорию не было. Были имитационные действия, скорее всего, для того, чтобы ввести в заблуждение, снизить бдительность. Но конкретно на эту территорию попыток не было", - сказал военный ДНР.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

запорожская область

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в мире, донецкая народная республика, россия, запорожская область