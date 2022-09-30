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Путин заявил, что у Запада нет права заикаться о демократии - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин заявил, что у Запада нет права заикаться о демократии
Путин заявил, что у Запада нет права заикаться о демократии - РИА Новости, 30.09.2022
Путин заявил, что у Запада нет права заикаться о демократии
Президент России Владимир Путин заявил, что у Запада нет никакого морального права заикаться о демократии. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:35
2022-09-30T16:01
владимир путин
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донецкая народная республика
луганская народная республика
в мире
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у Запада нет никакого морального права заикаться о демократии."Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ. А сейчас по своему собственному усмотрению решает, кто имеет права на самоопределение, а кто нет, кто его не достоин. Почему они так решают, кто им дал такое право - непонятно. Сами себе (дали)", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.По его словам, именно поэтому у запада вызывает некую злобу выбор Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. "Никакого права давать ему оценки даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет, нет и не было никогда", - подчеркнул Путин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, в мире
Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, В мире
15:35 30.09.2022 (обновлено: 16:01 30.09.2022)
 
Путин заявил, что у Запада нет права заикаться о демократии

Путин заявил, что у Запада нет морального права заикаться о демократии

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у Запада нет никакого морального права заикаться о демократии.
"Именно так называемый Запад растоптал принцип нерушимости границ. А сейчас по своему собственному усмотрению решает, кто имеет права на самоопределение, а кто нет, кто его не достоин. Почему они так решают, кто им дал такое право - непонятно. Сами себе (дали)", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
По его словам, именно поэтому у запада вызывает некую злобу выбор Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. "Никакого права давать ему оценки даже заикаться о свободе демократии у этого Запада нет, нет и не было никогда", - подчеркнул Путин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23% в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Украина и западные страны объявили, что не признают результаты голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
27 сентября, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
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Владимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВ мире
 
 
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