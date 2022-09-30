https://ria.ru/20220930/deindustrializatsiya-1820625820.html
Путин заявил, что США ведут Европу к деиндустриализации
Путин заявил, что США ведут Европу к деиндустриализации - РИА Новости, 30.09.2022
Путин заявил, что США ведут Европу к деиндустриализации
США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:44
2022-09-30T15:44
2022-09-30T16:01
сша
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евросоюз
референдумы на освобожденных территориях
владимир путин
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, заявил президент России Владимир Путин."Вашингтон требует все новых санкций против России, и большинство европейских политиков с этим покорно соглашаются. Они же ясно понимают, что США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут дело практически к деиндустриализации Европы, к тому, чтобы полностью прибрать к рукам европейский рынок", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Он отметил, что европейские элиты все это понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы.
https://ria.ru/20220926/amerika-1819347908.html
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сша, европа, евросоюз, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин, цены на нефть, россия
США, Европа, Евросоюз, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Путин, Цены на нефть, Россия
15:44 30.09.2022 (обновлено: 16:01 30.09.2022)
Путин заявил, что США ведут Европу к деиндустриализации
Путин заявил, что США стремятся к деиндустриализации Европы