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Путин заявил, что США ведут Европу к деиндустриализации - РИА Новости, 30.09.2022
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Путин заявил, что США ведут Европу к деиндустриализации
Путин заявил, что США ведут Европу к деиндустриализации - РИА Новости, 30.09.2022
Путин заявил, что США ведут Европу к деиндустриализации
США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:44
2022-09-30T16:01
сша
европа
евросоюз
референдумы на освобожденных территориях
владимир путин
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, заявил президент России Владимир Путин."Вашингтон требует все новых санкций против России, и большинство европейских политиков с этим покорно соглашаются. Они же ясно понимают, что США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут дело практически к деиндустриализации Европы, к тому, чтобы полностью прибрать к рукам европейский рынок", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.Он отметил, что европейские элиты все это понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы.
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сша, европа, евросоюз, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин, цены на нефть, россия
США, Европа, Евросоюз, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Путин, Цены на нефть, Россия
15:44 30.09.2022 (обновлено: 16:01 30.09.2022)
 
Путин заявил, что США ведут Европу к деиндустриализации

Путин заявил, что США стремятся к деиндустриализации Европы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, заявил президент России Владимир Путин.
"Вашингтон требует все новых санкций против России, и большинство европейских политиков с этим покорно соглашаются. Они же ясно понимают, что США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут дело практически к деиндустриализации Европы, к тому, чтобы полностью прибрать к рукам европейский рынок", - сказал Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
Он отметил, что европейские элиты все это понимают, но предпочитают обслуживать чужие интересы.
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СШАЕвропаЕвросоюзРеферендумы на освобожденных территорияхВладимир ПутинЦены на нефтьРоссия
 
 
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