https://ria.ru/20220930/datchiki-1820462327.html

Столичная компания создала датчики давления для комплексов бурения метро

Столичная компания создала датчики давления для комплексов бурения метро - РИА Новости, 30.09.2022

Столичная компания создала датчики давления для комплексов бурения метро

Компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработала специальные импортозамещающие датчики давления для буровых машин и тоннелепроходческих комплексов,... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T09:18

2022-09-30T09:18

2022-09-30T09:18

экономика

технологии

владислав овчинский

москва

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработала специальные импортозамещающие датчики давления для буровых машин и тоннелепроходческих комплексов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По словам руководителя департамента Владислава Овчинского, первая партия новых датчиков в ближайшее время поступит на механизированные комплексы, работающие на строительстве московского метро. "В Москве при строительстве станций метро и тоннелей используют самые современные технологии и технику, которую производят в столице. Так, один из резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" создал датчики давления, которыми будут оснащаться буровые и другие механизированные тоннелепроходческие комплексы. Разработка заменит ушедшие с российского рынка иностранные аналоги", – сказал Овчинский.В сообщении отмечается, что отечественные датчики специально созданы для работы в тяжелых условиях со средами, где присутствуют камни, песок, взвеси и другие твердые частицы."Среди особенностей новых датчиков – уникальное механическое присоединение, которое наша компания может выпускать благодаря собственной металлообрабатывающей линии. Изделия не уступают по характеристикам приборам иностранного производства", – отметил заместитель технического директора по производству компании "Пьезус" Дмитрий Тюменцев.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, владислав овчинский, москва