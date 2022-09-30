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Столичная компания создала датчики давления для комплексов бурения метро - РИА Новости, 30.09.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Столичная компания создала датчики давления для комплексов бурения метро
Столичная компания создала датчики давления для комплексов бурения метро - РИА Новости, 30.09.2022
Столичная компания создала датчики давления для комплексов бурения метро
Компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработала специальные импортозамещающие датчики давления для буровых машин и тоннелепроходческих комплексов,... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:18
2022-09-30T09:18
экономика
технологии
владислав овчинский
москва
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработала специальные импортозамещающие датчики давления для буровых машин и тоннелепроходческих комплексов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По словам руководителя департамента Владислава Овчинского, первая партия новых датчиков в ближайшее время поступит на механизированные комплексы, работающие на строительстве московского метро. "В Москве при строительстве станций метро и тоннелей используют самые современные технологии и технику, которую производят в столице. Так, один из резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" создал датчики давления, которыми будут оснащаться буровые и другие механизированные тоннелепроходческие комплексы. Разработка заменит ушедшие с российского рынка иностранные аналоги", – сказал Овчинский.В сообщении отмечается, что отечественные датчики специально созданы для работы в тяжелых условиях со средами, где присутствуют камни, песок, взвеси и другие твердые частицы."Среди особенностей новых датчиков – уникальное механическое присоединение, которое наша компания может выпускать благодаря собственной металлообрабатывающей линии. Изделия не уступают по характеристикам приборам иностранного производства", – отметил заместитель технического директора по производству компании "Пьезус" Дмитрий Тюменцев.
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экономика, технологии, владислав овчинский, москва
Экономика, Технологии, Владислав Овчинский, Москва, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
09:18 30.09.2022
 

Столичная компания создала датчики давления для комплексов бурения метро

© Фото: пресс-служба ДИПП Сотрудники компании-резидента ОЭЗ "Технополис Москва"
Сотрудники компании-резидента ОЭЗ Технополис Москва
© Фото: пресс-служба ДИПП
Сотрудники компании-резидента ОЭЗ "Технополис Москва" . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" разработала специальные импортозамещающие датчики давления для буровых машин и тоннелепроходческих комплексов, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
По словам руководителя департамента Владислава Овчинского, первая партия новых датчиков в ближайшее время поступит на механизированные комплексы, работающие на строительстве московского метро.
© Фото: пресс-служба ДИПП Импортозамещающий датчик давления для буровых машин и тоннелепроходческих комплексов
Импортозамещающий датчик давления для буровых машин и тоннелепроходческих комплексов
© Фото: пресс-служба ДИПП
Импортозамещающий датчик давления для буровых машин и тоннелепроходческих комплексов
Москве при строительстве станций метро и тоннелей используют самые современные технологии и технику, которую производят в столице. Так, один из резидентов особой экономической зоны "Технополис Москва" создал датчики давления, которыми будут оснащаться буровые и другие механизированные тоннелепроходческие комплексы. Разработка заменит ушедшие с российского рынка иностранные аналоги", – сказал Овчинский.
В сообщении отмечается, что отечественные датчики специально созданы для работы в тяжелых условиях со средами, где присутствуют камни, песок, взвеси и другие твердые частицы.
"Среди особенностей новых датчиков – уникальное механическое присоединение, которое наша компания может выпускать благодаря собственной металлообрабатывающей линии. Изделия не уступают по характеристикам приборам иностранного производства", – отметил заместитель технического директора по производству компании "Пьезус" Дмитрий Тюменцев.
© Фото: пресс-служба ДИПП Сотрудник компании-резидента ОЭЗ "Технополис Москва"
Сотрудник компании-резидента ОЭЗ Технополис Москва
© Фото: пресс-служба ДИПП
Сотрудник компании-резидента ОЭЗ "Технополис Москва"
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономикаТехнологииВладислав ОвчинскийМосква
 
 
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