https://ria.ru/20220930/chernogoriya-1820583125.html
Состав посольства России в Черногории сократили до минимума
Состав посольства России в Черногории сократили до минимума - РИА Новости, 30.09.2022
Состав посольства России в Черногории сократили до минимума
Состав посольства России в Черногории сократили до минимума с учетом недружественных действий Подгорицы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T13:51
2022-09-30T13:51
2022-09-30T14:12
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подгорица (город)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Состав посольства России в Черногории сократили до минимума с учетом недружественных действий Подгорицы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С учетом недружественного поведения черногорской администрации и, принимая во внимание нагнетаемую атмосферу враждебности, вынуждены рекомендовать соотечественникам критически подходить к планированию поездок в Черногорию. Кроме того, на ближайшую перспективу оказание им консульского содействия не представляется возможным ввиду сокращения до минимума численного состава нашего посольства в Подгорице", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.Власти Черногории в четверг провозгласили шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата. Черногория в этом году уже высылала российских дипломатов в марте, апреле и августе. В МИД РФ пообещали ответить на очередную высылку дипломатов.Российское посольство в Подгорице сообщило, что работа консульского отдела приостановлена на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики.
https://ria.ru/20220930/vysylka-1820583447.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черногория, подгорица (город), в мире
Россия, Черногория, Подгорица (город), В мире
13:51 30.09.2022 (обновлено: 14:12 30.09.2022)
Состав посольства России в Черногории сократили до минимума
МИД России: состав посольства в Черногории сократили до минимума из-за действий Подгорицы
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости.
Состав посольства России в Черногории сократили до минимума с учетом недружественных действий Подгорицы, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С учетом недружественного поведения черногорской администрации и, принимая во внимание нагнетаемую атмосферу враждебности, вынуждены рекомендовать соотечественникам критически подходить к планированию поездок в Черногорию. Кроме того, на ближайшую перспективу оказание им консульского содействия не представляется возможным ввиду сокращения до минимума численного состава нашего посольства в Подгорице", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.
Власти Черногории в четверг провозгласили шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата. Черногория в этом году уже высылала российских дипломатов в марте, апреле и августе. В МИД РФ пообещали ответить на очередную высылку дипломатов.
Российское посольство в Подгорице сообщило, что работа консульского отдела приостановлена на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики.