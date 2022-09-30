https://ria.ru/20220930/chernogoriya-1820583125.html

Состав посольства России в Черногории сократили до минимума

Состав посольства России в Черногории сократили до минимума - РИА Новости, 30.09.2022

Состав посольства России в Черногории сократили до минимума

Состав посольства России в Черногории сократили до минимума с учетом недружественных действий Подгорицы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T13:51

2022-09-30T13:51

2022-09-30T14:12

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Состав посольства России в Черногории сократили до минимума с учетом недружественных действий Подгорицы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С учетом недружественного поведения черногорской администрации и, принимая во внимание нагнетаемую атмосферу враждебности, вынуждены рекомендовать соотечественникам критически подходить к планированию поездок в Черногорию. Кроме того, на ближайшую перспективу оказание им консульского содействия не представляется возможным ввиду сокращения до минимума численного состава нашего посольства в Подгорице", - говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.Власти Черногории в четверг провозгласили шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата. Черногория в этом году уже высылала российских дипломатов в марте, апреле и августе. В МИД РФ пообещали ответить на очередную высылку дипломатов.Российское посольство в Подгорице сообщило, что работа консульского отдела приостановлена на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики.

https://ria.ru/20220930/vysylka-1820583447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, черногория, подгорица (город), в мире