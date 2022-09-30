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Чехия не признала итоги референдумов на освобожденных территориях - РИА Новости, 30.09.2022
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Чехия не признала итоги референдумов на освобожденных территориях
Чехия не признала итоги референдумов на освобожденных территориях - РИА Новости, 30.09.2022
Чехия не признала итоги референдумов на освобожденных территориях
Чехия не признает референдумы о присоединении четырех украинских областей к РФ и продолжает считать их украинскими, написал чешский премьер Петр Фиала в пятницу РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T16:45
2022-09-30T16:45
в мире
петр фиала
россия
чехия
совет безопасности оон
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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ПРАГА, 30 сен – РИА Новости. Чехия не признает референдумы о присоединении четырех украинских областей к РФ и продолжает считать их украинскими, написал чешский премьер Петр Фиала в пятницу в Twitter."Чехия не признает референдумы о присоединении четырех украинских областей к России. Аннексия этих территорий со стороны РФ недопустима и нелегитимна. Чехия и далее считает эти территории украинскими", - написал Фиала.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
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в мире, петр фиала, россия, чехия, совет безопасности оон, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
В мире, Петр Фиала, Россия, Чехия, Совет Безопасности ООН, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
16:45 30.09.2022
 
Чехия не признала итоги референдумов на освобожденных территориях

Премьер Чехии Фиала: Прага не признает итоги референдумов о присоединении к России

© AP Photo / Marko DrobnjakovicЧеловек с флагами Чехии и Евросоюза в Праге
Человек с флагами Чехии и Евросоюза в Праге - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Человек с флагами Чехии и Евросоюза в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 30 сен – РИА Новости. Чехия не признает референдумы о присоединении четырех украинских областей к РФ и продолжает считать их украинскими, написал чешский премьер Петр Фиала в пятницу в Twitter.
"Чехия не признает референдумы о присоединении четырех украинских областей к России. Аннексия этих территорий со стороны РФ недопустима и нелегитимна. Чехия и далее считает эти территории украинскими", - написал Фиала.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 16:08
Евросоюз заявил, что никогда не признает итоги референдумов
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
27 сентября, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Инфографика
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В миреПетр ФиалаРоссияЧехияСовет Безопасности ООНРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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