Чехия не признала итоги референдумов на освобожденных территориях
Премьер Чехии Фиала: Прага не признает итоги референдумов о присоединении к России
© AP Photo / Marko DrobnjakovicЧеловек с флагами Чехии и Евросоюза в Праге
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Человек с флагами Чехии и Евросоюза в Праге. Архивное фото
ПРАГА, 30 сен – РИА Новости. Чехия не признает референдумы о присоединении четырех украинских областей к РФ и продолжает считать их украинскими, написал чешский премьер Петр Фиала в пятницу в Twitter.
"Чехия не признает референдумы о присоединении четырех украинских областей к России. Аннексия этих территорий со стороны РФ недопустима и нелегитимна. Чехия и далее считает эти территории украинскими", - написал Фиала.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.