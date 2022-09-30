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Чехия не признала итоги референдумов на освобожденных территориях

Чехия не признала итоги референдумов на освобожденных территориях - РИА Новости, 30.09.2022

Чехия не признала итоги референдумов на освобожденных территориях

Чехия не признает референдумы о присоединении четырех украинских областей к РФ и продолжает считать их украинскими, написал чешский премьер Петр Фиала в пятницу РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:45

2022-09-30T16:45

2022-09-30T16:45

в мире

петр фиала

россия

чехия

совет безопасности оон

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

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ПРАГА, 30 сен – РИА Новости. Чехия не признает референдумы о присоединении четырех украинских областей к РФ и продолжает считать их украинскими, написал чешский премьер Петр Фиала в пятницу в Twitter."Чехия не признает референдумы о присоединении четырех украинских областей к России. Аннексия этих территорий со стороны РФ недопустима и нелегитимна. Чехия и далее считает эти территории украинскими", - написал Фиала.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 г отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, петр фиала, россия, чехия, совет безопасности оон, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе