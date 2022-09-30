https://ria.ru/20220930/brak-1820494659.html
В Приморье мобилизованный сахалинец женился во время военной подготовки
В Приморье мобилизованный сахалинец женился во время военной подготовки - РИА Новости, 30.09.2022
В Приморье мобилизованный сахалинец женился во время военной подготовки
Призванный в рамках частичной мобилизации житель Сахалина, который проходит воинскую подготовку в Приморье, и его прибывшая в регион невеста заключили брак... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T07:47
2022-09-30T07:47
2022-09-30T07:48
общество
приморский край
частичная мобилизация в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен - РИА Новости. Призванный в рамках частичной мобилизации житель Сахалина, который проходит воинскую подготовку в Приморье, и его прибывшая в регион невеста заключили брак недалеко от военного полигона - в отделе ЗАГС в селе Покровка, сообщила РИА Новости руководитель отдела Оксана Малярчук.Накануне сахалинский губернатор Валерий Лимаренко рассказал в своем Telegram-канале, что на днях в Приморский край в рамках частичной мобилизации отправили жителя Сахалина Андрея Савченко. Его невеста Ольга Склярова рассказала, что они планировали свадьбу, копили деньги, но не успели расписаться. Лимаренко попросил главу Приморья Олега Кожемяко помочь в оформлении брака сахалинцам.Она рассказала, что гостей от молодоженов не было, но сотрудники ЗАГСа своими силами создали некоторую массовость: присутствовал глава и работники администрации района."Все прошло в доброй душевной обстановке, сказали ребятам много хороших слов - и они заключили свой брак. Я горжусь тем, что один из защитников нашел свое счастье, в наших стенах произошло рождение семьи. Такая романтическая история – прилетели с Сахалина и у нас заключили брак", - сказала Малярчук.По ее словам, молодоженам дали время побыть вместе, также им организовали чаепитие, после чего мужчину доставят в часть.
https://ria.ru/20220929/pitanie-1820230605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, приморский край, частичная мобилизация в россии
Общество, Приморский край, Частичная мобилизация в России
07:47 30.09.2022 (обновлено: 07:48 30.09.2022)
В Приморье мобилизованный сахалинец женился во время военной подготовки
В Приморье мобилизованный сахалинец и его невеста заключили брак недалеко от полигона
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен - РИА Новости. Призванный в рамках частичной мобилизации житель Сахалина, который проходит воинскую подготовку в Приморье, и его прибывшая в регион невеста заключили брак недалеко от военного полигона - в отделе ЗАГС в селе Покровка, сообщила РИА Новости руководитель отдела Оксана Малярчук.
Накануне сахалинский губернатор Валерий Лимаренко
рассказал в своем Telegram-канале, что на днях в Приморский край
в рамках частичной мобилизации отправили жителя Сахалина Андрея Савченко. Его невеста Ольга Склярова рассказала, что они планировали свадьбу, копили деньги, но не успели расписаться. Лимаренко попросил главу Приморья Олега Кожемяко
помочь в оформлении брака сахалинцам.
"По поручению губернатора Олега Кожемяко мы встречали сегодня Ольгу с самолета, она прилетела с Сахалина одна. Далее заехали в часть. С командиром части до этого был разговор, все были готовы. Забрали Андрея и приехали к нам, потому что Сергеевский полигон, где Андрей проходит подготовку, находится недалеко от Покровки, районного центра Октябрьского района. И здесь прошла регистрация. Мы постарались сделать торжественность, подбодрить их, потому что у них - праздник со слезами на глазах", - отметила собеседница.
Она рассказала, что гостей от молодоженов не было, но сотрудники ЗАГСа своими силами создали некоторую массовость: присутствовал глава и работники администрации района.
"Все прошло в доброй душевной обстановке, сказали ребятам много хороших слов - и они заключили свой брак. Я горжусь тем, что один из защитников нашел свое счастье, в наших стенах произошло рождение семьи. Такая романтическая история – прилетели с Сахалина и у нас заключили брак", - сказала Малярчук.
По ее словам, молодоженам дали время побыть вместе, также им организовали чаепитие, после чего мужчину доставят в часть.