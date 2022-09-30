https://ria.ru/20220930/brak-1820494659.html

В Приморье мобилизованный сахалинец женился во время военной подготовки

В Приморье мобилизованный сахалинец женился во время военной подготовки - РИА Новости, 30.09.2022

В Приморье мобилизованный сахалинец женился во время военной подготовки

Призванный в рамках частичной мобилизации житель Сахалина, который проходит воинскую подготовку в Приморье, и его прибывшая в регион невеста заключили брак... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T07:47

2022-09-30T07:47

2022-09-30T07:48

общество

приморский край

частичная мобилизация в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен - РИА Новости. Призванный в рамках частичной мобилизации житель Сахалина, который проходит воинскую подготовку в Приморье, и его прибывшая в регион невеста заключили брак недалеко от военного полигона - в отделе ЗАГС в селе Покровка, сообщила РИА Новости руководитель отдела Оксана Малярчук.Накануне сахалинский губернатор Валерий Лимаренко рассказал в своем Telegram-канале, что на днях в Приморский край в рамках частичной мобилизации отправили жителя Сахалина Андрея Савченко. Его невеста Ольга Склярова рассказала, что они планировали свадьбу, копили деньги, но не успели расписаться. Лимаренко попросил главу Приморья Олега Кожемяко помочь в оформлении брака сахалинцам.Она рассказала, что гостей от молодоженов не было, но сотрудники ЗАГСа своими силами создали некоторую массовость: присутствовал глава и работники администрации района."Все прошло в доброй душевной обстановке, сказали ребятам много хороших слов - и они заключили свой брак. Я горжусь тем, что один из защитников нашел свое счастье, в наших стенах произошло рождение семьи. Такая романтическая история – прилетели с Сахалина и у нас заключили брак", - сказала Малярчук.По ее словам, молодоженам дали время побыть вместе, также им организовали чаепитие, после чего мужчину доставят в часть.

https://ria.ru/20220929/pitanie-1820230605.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, приморский край, частичная мобилизация в россии