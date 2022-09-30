https://ria.ru/20220930/bpla-1820588484.html

Украинская армия получила систему по противодействию дронам SKY CTRL

Украинская армия получила систему по противодействию дронам SKY CTRL - РИА Новости, 30.09.2022

Украинская армия получила систему по противодействию дронам SKY CTRL

Украинская армия получила систему по противодействию дронам SKY CTRL, передает в пятницу агентство УНН со ссылкой на главного исполнительного директора компании РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:08

2022-09-30T14:08

2022-09-30T14:08

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинская армия получила систему по противодействию дронам SKY CTRL, передает в пятницу агентство УНН со ссылкой на главного исполнительного директора компании Parimatch Ukraine Наталью Гилевич.Она сообщила, что система реагирует на дроны и ночью, глушит и сбивает с курса беспилотники весом 20-30 килограмм.Гилевич отметила, что идея приобретения новой для Украины система-антидрон принадлежит украинскому IT-сообществу. Закупка и транспортировка высокотехнологичного оборудования на Украину, по ее словам, была реализована при поддержке благотворительных фондов. В частности, оформлена сертификация и разрешительная документация на экспорт устройств.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. В МИД РФ заявляли, что члены альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220930/oruzhie-1820511221.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, вооруженные силы украины