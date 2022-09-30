Украинская армия получила систему по противодействию дронам SKY CTRL
Вооруженные силы Украины получили систему по противодействию дронам SKY CTRL
Система CTRL+SKY. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинская армия получила систему по противодействию дронам SKY CTRL, передает в пятницу агентство УНН со ссылкой на главного исполнительного директора компании Parimatch Ukraine Наталью Гилевич.
"Установка SKY CTRL обнаруживает любые летающие объекты в радиусе 10 километров, глушит и сбивает с курса дроны. Система противодействия дронам уже передана военным Вооруженных сил Украины", - приводит слова Гилевич издание.
Она сообщила, что система реагирует на дроны и ночью, глушит и сбивает с курса беспилотники весом 20-30 килограмм.
Гилевич отметила, что идея приобретения новой для Украины система-антидрон принадлежит украинскому IT-сообществу. Закупка и транспортировка высокотехнологичного оборудования на Украину, по ее словам, была реализована при поддержке благотворительных фондов. В частности, оформлена сертификация и разрешительная документация на экспорт устройств.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. В МИД РФ заявляли, что члены альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.