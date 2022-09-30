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Украинская армия получила систему по противодействию дронам SKY CTRL - РИА Новости, 30.09.2022
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Украинская армия получила систему по противодействию дронам SKY CTRL
Украинская армия получила систему по противодействию дронам SKY CTRL - РИА Новости, 30.09.2022
Украинская армия получила систему по противодействию дронам SKY CTRL
Украинская армия получила систему по противодействию дронам SKY CTRL, передает в пятницу агентство УНН со ссылкой на главного исполнительного директора компании РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:08
2022-09-30T14:08
в мире
украина
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинская армия получила систему по противодействию дронам SKY CTRL, передает в пятницу агентство УНН со ссылкой на главного исполнительного директора компании Parimatch Ukraine Наталью Гилевич.Она сообщила, что система реагирует на дроны и ночью, глушит и сбивает с курса беспилотники весом 20-30 килограмм.Гилевич отметила, что идея приобретения новой для Украины система-антидрон принадлежит украинскому IT-сообществу. Закупка и транспортировка высокотехнологичного оборудования на Украину, по ее словам, была реализована при поддержке благотворительных фондов. В частности, оформлена сертификация и разрешительная документация на экспорт устройств.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. В МИД РФ заявляли, что члены альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
14:08 30.09.2022
 
Украинская армия получила систему по противодействию дронам SKY CTRL

Вооруженные силы Украины получили систему по противодействию дронам SKY CTRL

© Фото : Tehnoturg-T Raadiosidekeskus OÜСистема CTRL+SKY
Система CTRL+SKY - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© Фото : Tehnoturg-T Raadiosidekeskus OÜ
Система CTRL+SKY. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Украинская армия получила систему по противодействию дронам SKY CTRL, передает в пятницу агентство УНН со ссылкой на главного исполнительного директора компании Parimatch Ukraine Наталью Гилевич.

"Установка SKY CTRL обнаруживает любые летающие объекты в радиусе 10 километров, глушит и сбивает с курса дроны. Система противодействия дронам уже передана военным Вооруженных сил Украины", - приводит слова Гилевич издание.

Она сообщила, что система реагирует на дроны и ночью, глушит и сбивает с курса беспилотники весом 20-30 килограмм.
Гилевич отметила, что идея приобретения новой для Украины система-антидрон принадлежит украинскому IT-сообществу. Закупка и транспортировка высокотехнологичного оборудования на Украину, по ее словам, была реализована при поддержке благотворительных фондов. В частности, оформлена сертификация и разрешительная документация на экспорт устройств.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. В МИД РФ заявляли, что члены альянса "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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