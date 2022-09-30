https://ria.ru/20220930/bomboubezhischa-1820611463.html

В Польше проводят инвентаризацию бомбоубежищ

В Польше проводят инвентаризацию бомбоубежищ - РИА Новости, 30.09.2022

В Польше проводят инвентаризацию бомбоубежищ

Инвентаризацию бомбоубежищ проводят в Польше, сообщил замминистра внутренних дел и администрации республики Блажей Побожи на пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T15:15

2022-09-30T15:15

2022-09-30T15:15

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ВАРШАВА, 30 сен - РИА Новости. Инвентаризацию бомбоубежищ проводят в Польше, сообщил замминистра внутренних дел и администрации республики Блажей Побожи на пресс-конференции в пятницу.Ранее глава Государственного агентства по атомной энергии (PAA) Лукаш Млынаркевич призвал граждан Польши не употреблять по собственной инициативе йодосодержащие препараты.Говоря о ситуации на Запорожской АЭС, он рассказал, что PAA провело ряд симуляций, результаты которых говорят, что Польше не угрожает опасность даже в случае самого драматичного развития событий.Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией на Запорожской АЭС польские власти распространяют таблетки с йодом в районных подразделениях Государственной пожарной охраны.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20220929/yod-1820285986.html

https://ria.ru/20220929/sanktsii-1820446801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, запорожская аэс, украина, запорожская область, мвд польши