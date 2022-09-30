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В Польше проводят инвентаризацию бомбоубежищ - РИА Новости, 30.09.2022
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В Польше проводят инвентаризацию бомбоубежищ
В Польше проводят инвентаризацию бомбоубежищ - РИА Новости, 30.09.2022
В Польше проводят инвентаризацию бомбоубежищ
Инвентаризацию бомбоубежищ проводят в Польше, сообщил замминистра внутренних дел и администрации республики Блажей Побожи на пресс-конференции в пятницу. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:15
2022-09-30T15:15
в мире
польша
запорожская аэс
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ВАРШАВА, 30 сен - РИА Новости. Инвентаризацию бомбоубежищ проводят в Польше, сообщил замминистра внутренних дел и администрации республики Блажей Побожи на пресс-конференции в пятницу.Ранее глава Государственного агентства по атомной энергии (PAA) Лукаш Млынаркевич призвал граждан Польши не употреблять по собственной инициативе йодосодержащие препараты.Говоря о ситуации на Запорожской АЭС, он рассказал, что PAA провело ряд симуляций, результаты которых говорят, что Польше не угрожает опасность даже в случае самого драматичного развития событий.Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией на Запорожской АЭС польские власти распространяют таблетки с йодом в районных подразделениях Государственной пожарной охраны.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
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в мире, польша, запорожская аэс, украина, запорожская область, мвд польши
В мире, Польша, Запорожская АЭС, Украина, Запорожская область, МВД Польши
15:15 30.09.2022
 
В Польше проводят инвентаризацию бомбоубежищ

Замглавы МВД Польши Побожи заявил, что в стране проводят инвентаризацию бомбоубежищ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги Польши и Евросоюза
Флаги Польши и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Польши и Евросоюза. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 сен - РИА Новости. Инвентаризацию бомбоубежищ проводят в Польше, сообщил замминистра внутренних дел и администрации республики Блажей Побожи на пресс-конференции в пятницу.
"Проводится инвентаризация таких мест, прежде всего силами МВД, Государственной пожарной охраны, проводят осмотр. Но не все убежища находятся в распоряжении городских властей, часть - в распоряжении местных властей, но, конечно, и они будут проверены", - сказал Побожи.
Ранее глава Государственного агентства по атомной энергии (PAA) Лукаш Млынаркевич призвал граждан Польши не употреблять по собственной инициативе йодосодержащие препараты.
Говоря о ситуации на Запорожской АЭС, он рассказал, что PAA провело ряд симуляций, результаты которых говорят, что Польше не угрожает опасность даже в случае самого драматичного развития событий.
Ранее сообщалось, что в связи с ситуацией на Запорожской АЭС польские власти распространяют таблетки с йодом в районных подразделениях Государственной пожарной охраны.
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В подразделениях пожарной охраны Польши начали раздавать таблетки с йодом
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
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