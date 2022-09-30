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Городские службы провели благоустройство площади ДНР в центре Москвы - РИА Новости, 30.09.2022
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Городские службы провели благоустройство площади ДНР в центре Москвы
Городские службы провели благоустройство площади ДНР в центре Москвы - РИА Новости, 30.09.2022
Городские службы провели благоустройство площади ДНР в центре Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство площади Донецкой Народной Республики в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T07:07
2022-09-30T07:07
общество
петр бирюков
москва
донецкая народная республика
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство площади Донецкой Народной Республики в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что все воздушные кабельные линии на новой площади убрали под землю, что позволило улучшить визуальный облик пространства, установили дополнительные дождеприемные колодцы."Расширили пешеходную зону, сделали ее более удобной и замостили гранитной плиткой площадью более 4 тысяч квадратных метров. Сохранили деревья - взрослые липы, клены и ели, для них сделали красивое обрамление, обустроили газон площадью 2,7 тысячи квадратных метров и цветники из многолетников, поставили скамейки для отдыха", - рассказал заммэра.Бирюков отметил, что освещают пространство 12 современных фонарей с энергосберегающими светодиодными светильниками.В комплексе городского хозяйства добавили, что предусмотрена возможность для установки на новой площади памятника Защитникам Донбасса и оборудования архитектурной подсветки.
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москва
донецкая народная республика
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общество, петр бирюков, москва, донецкая народная республика, городское хозяйство москвы
Общество, Петр Бирюков, Москва, Донецкая Народная Республика, Городское хозяйство Москвы
07:07 30.09.2022
 
Городские службы провели благоустройство площади ДНР в центре Москвы

Заммэра Москвы Бирюков заявил, что городские службы провели благоустройство площади ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПлощадь ДНР
Площадь ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Площадь ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство площади Донецкой Народной Республики в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство площади Донецкой Народной Республики в центральном округе столицы. Площадь располагается между Большим Девятинским и Малым Конюшковским переулками, работы проводились в рамках комплексного благоустройства Конюшковской улицы. Таким образом, завершилось обновление целого квартала - от Новинского бульвара, улиц Новый Арбат и Красная Пресня, Краснопресненской набережной до площадей у станций метро "Баррикадная" и "Краснопресненская", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что все воздушные кабельные линии на новой площади убрали под землю, что позволило улучшить визуальный облик пространства, установили дополнительные дождеприемные колодцы.
"Расширили пешеходную зону, сделали ее более удобной и замостили гранитной плиткой площадью более 4 тысяч квадратных метров. Сохранили деревья - взрослые липы, клены и ели, для них сделали красивое обрамление, обустроили газон площадью 2,7 тысячи квадратных метров и цветники из многолетников, поставили скамейки для отдыха", - рассказал заммэра.
Бирюков отметил, что освещают пространство 12 современных фонарей с энергосберегающими светодиодными светильниками.
В комплексе городского хозяйства добавили, что предусмотрена возможность для установки на новой площади памятника Защитникам Донбасса и оборудования архитектурной подсветки.
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ОбществоПетр БирюковМоскваДонецкая Народная РеспубликаГородское хозяйство Москвы
 
 
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