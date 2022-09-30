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Бочкарев: пересадочный мост начали строить на БКЛ "Текстильщики" - РИА Новости, 30.09.2022
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Бочкарев: пересадочный мост начали строить на БКЛ "Текстильщики"
Бочкарев: пересадочный мост начали строить на БКЛ "Текстильщики" - РИА Новости, 30.09.2022
Бочкарев: пересадочный мост начали строить на БКЛ "Текстильщики"
В Москве начали сооружать монолитные конструкции пересадочного моста от будущей станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро к одноименной станции РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T10:48
2022-09-30T10:48
москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Москве начали сооружать монолитные конструкции пересадочного моста от будущей станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро к одноименной станции Таганско-Краснопресненской ветки, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Мостовой переход длиной порядка 140 метров пройдет над железной дорогой и соединит северный вестибюль станции Большого кольца метро с вестибюлем станции "Текстильщики" фиолетовой ветки. Мост будут возводить путем надвижки", – рассказал заммэра.Он уточнил, что на базе станции "Текстильщики" второго кольца метро создается транспортно-пересадочный узел, который объединит метро, платформу МЦД-2, автобусные маршруты. Мост поможет, в частности, распределять пассажиропотоки между двумя линиями метрополитена и другими видами транспорта.Станция БКЛ "Текстильщики" находится в высокой степени готовности. Она входит в состав восточного участка Большой кольцевой линии метро наряду со станциями "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Печатники".Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.
https://ria.ru/20220926/tonnel-1819494378.html
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москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
Москва, Стройкомплекс Москвы, Андрей Бочкарев
10:48 30.09.2022
 

Бочкарев: пересадочный мост начали строить на БКЛ "Текстильщики"

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Москве начали сооружать монолитные конструкции пересадочного моста от будущей станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро к одноименной станции Таганско-Краснопресненской ветки, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Мостовой переход длиной порядка 140 метров пройдет над железной дорогой и соединит северный вестибюль станции Большого кольца метро с вестибюлем станции "Текстильщики" фиолетовой ветки. Мост будут возводить путем надвижки", – рассказал заммэра.
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Он уточнил, что на базе станции "Текстильщики" второго кольца метро создается транспортно-пересадочный узел, который объединит метро, платформу МЦД-2, автобусные маршруты. Мост поможет, в частности, распределять пассажиропотоки между двумя линиями метрополитена и другими видами транспорта.
Станция БКЛ "Текстильщики" находится в высокой степени готовности. Она входит в состав восточного участка Большой кольцевой линии метро наряду со станциями "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Печатники".
Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.
 
МоскваСтройкомплекс МосквыАндрей Бочкарев
 
 
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