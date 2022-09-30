https://ria.ru/20220930/bkl-1820523609.html

Бочкарев: пересадочный мост начали строить на БКЛ "Текстильщики"

Бочкарев: пересадочный мост начали строить на БКЛ "Текстильщики" - РИА Новости, 30.09.2022

Бочкарев: пересадочный мост начали строить на БКЛ "Текстильщики"

В Москве начали сооружать монолитные конструкции пересадочного моста от будущей станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро к одноименной станции РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T10:48

2022-09-30T10:48

2022-09-30T10:48

москва

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Москве начали сооружать монолитные конструкции пересадочного моста от будущей станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро к одноименной станции Таганско-Краснопресненской ветки, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Мостовой переход длиной порядка 140 метров пройдет над железной дорогой и соединит северный вестибюль станции Большого кольца метро с вестибюлем станции "Текстильщики" фиолетовой ветки. Мост будут возводить путем надвижки", – рассказал заммэра.Он уточнил, что на базе станции "Текстильщики" второго кольца метро создается транспортно-пересадочный узел, который объединит метро, платформу МЦД-2, автобусные маршруты. Мост поможет, в частности, распределять пассажиропотоки между двумя линиями метрополитена и другими видами транспорта.Станция БКЛ "Текстильщики" находится в высокой степени готовности. Она входит в состав восточного участка Большой кольцевой линии метро наряду со станциями "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Печатники".Общая протяженность Большого кольца метро составит более 70 километров, на линии будет действовать 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.

https://ria.ru/20220926/tonnel-1819494378.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев