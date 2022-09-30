Россия обеспечит безопасность новых регионов, заявил Путин

"Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами, сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа", - сказал он в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.