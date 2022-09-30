https://ria.ru/20220930/bezopasnost-1820619373.html
Россия обеспечит безопасность новых регионов, заявил Путин
Россия обеспечит безопасность новых регионов, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Россия обеспечит безопасность новых регионов, заявил Путин
Безопасность ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет обеспечена, разрушенная инфрастуктура восстановлена, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:32
2022-09-30T15:32
2022-09-30T15:45
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Безопасность ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет обеспечена, разрушенная инфрастуктура восстановлена, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам президента РФ, разрушенные города и поселки будут отстроены."Восстановим и будем развивать промышленные предприятия, заводы, инфраструктуру, системы социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования", - добавил Путин."Конечно, будем работать над повышением уровня безопасности", - заверил он.
https://ria.ru/20220930/lyudi-1820617944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
15:32 30.09.2022 (обновлено: 15:45 30.09.2022)
Россия обеспечит безопасность новых регионов, заявил Путин
Путин: Россия будет обеспечивать безопасность ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области