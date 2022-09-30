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Россия обеспечит безопасность новых регионов, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
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Россия обеспечит безопасность новых регионов, заявил Путин
Россия обеспечит безопасность новых регионов, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2022
Россия обеспечит безопасность новых регионов, заявил Путин
Безопасность ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет обеспечена, разрушенная инфрастуктура восстановлена, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T15:32
2022-09-30T15:45
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
референдумы на освобожденных территориях
референдум в донбассе
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Безопасность ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет обеспечена, разрушенная инфрастуктура восстановлена, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам президента РФ, разрушенные города и поселки будут отстроены."Восстановим и будем развивать промышленные предприятия, заводы, инфраструктуру, системы социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования", - добавил Путин."Конечно, будем работать над повышением уровня безопасности", - заверил он.
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе
15:32 30.09.2022 (обновлено: 15:45 30.09.2022)
 
Россия обеспечит безопасность новых регионов, заявил Путин

Путин: Россия будет обеспечивать безопасность ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПутин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию новых регионов
Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию новых регионов - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в Россию новых регионов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Безопасность ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будет обеспечена, разрушенная инфрастуктура восстановлена, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами, сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа", - сказал он в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов.
По словам президента РФ, разрушенные города и поселки будут отстроены.
"Восстановим и будем развивать промышленные предприятия, заводы, инфраструктуру, системы социального, пенсионного обеспечения, здравоохранения и образования", - добавил Путин.
"Конечно, будем работать над повышением уровня безопасности", - заверил он.
Агитационный баннер на улице в Донецке - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:29
Россия не предаст жителей освобожденных территорий, заявил Путин
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРеферендумы на освобожденных территорияхРеферендум в Донбассе
 
 
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