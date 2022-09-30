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Премьер Белоруссии встретится с Мишустиным в понедельник

Премьер Белоруссии встретится с Мишустиным в понедельник - РИА Новости, 30.09.2022

Премьер Белоруссии встретится с Мишустиным в понедельник

Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что в понедельник встретится со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Москве. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T14:38

2022-09-30T14:38

2022-09-30T14:38

роман головченко

белоруссия

москва

михаил мишустин

в мире

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МИНСК, 30 сен – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что в понедельник встретится со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Москве."В понедельник планирую встретиться с коллегой, председателем правительства Российской Федерации в составе расширенных делегаций, чтобы обсудить текущее положение во взаимной торговле, реализации инвестпроектов, синхронизации промышленной политики и ряд других злободневных вопросов", - сказал белорусский премьер в видеокомментарии, размещенном в Telegram-канале белорусского правительства.Там также уточняется, что "Роман Головченко в понедельник встретится с Михаилом Мишустиным в Москве".

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

роман головченко, белоруссия, москва, михаил мишустин, в мире