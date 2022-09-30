https://ria.ru/20220930/belorussiya-1820598002.html
Премьер Белоруссии встретится с Мишустиным в понедельник
Премьер Белоруссии встретится с Мишустиным в понедельник - РИА Новости, 30.09.2022
Премьер Белоруссии встретится с Мишустиным в понедельник
Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что в понедельник встретится со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Москве. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:38
2022-09-30T14:38
2022-09-30T14:38
роман головченко
белоруссия
москва
михаил мишустин
в мире
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МИНСК, 30 сен – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что в понедельник встретится со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Москве."В понедельник планирую встретиться с коллегой, председателем правительства Российской Федерации в составе расширенных делегаций, чтобы обсудить текущее положение во взаимной торговле, реализации инвестпроектов, синхронизации промышленной политики и ряд других злободневных вопросов", - сказал белорусский премьер в видеокомментарии, размещенном в Telegram-канале белорусского правительства.Там также уточняется, что "Роман Головченко в понедельник встретится с Михаилом Мишустиным в Москве".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман головченко, белоруссия, москва, михаил мишустин, в мире
Роман Головченко, Белоруссия, Москва, Михаил Мишустин, В мире
Премьер Белоруссии встретится с Мишустиным в понедельник
Премьер Белоруссии Головченко встретится с Мишустиным в Москве в понедельник
МИНСК, 30 сен – РИА Новости.
Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил
, что в понедельник встретится со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Москве.
"В понедельник планирую встретиться с коллегой, председателем правительства Российской Федерации в составе расширенных делегаций, чтобы обсудить текущее положение во взаимной торговле, реализации инвестпроектов, синхронизации промышленной политики и ряд других злободневных вопросов", - сказал белорусский премьер в видеокомментарии, размещенном в Telegram-канале белорусского правительства.
Там также уточняется, что "Роман Головченко в понедельник встретится с Михаилом Мишустиным в Москве".