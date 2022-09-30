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Премьер Белоруссии встретится с Мишустиным в понедельник - РИА Новости, 30.09.2022
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Премьер Белоруссии встретится с Мишустиным в понедельник
Премьер Белоруссии встретится с Мишустиным в понедельник - РИА Новости, 30.09.2022
Премьер Белоруссии встретится с Мишустиным в понедельник
Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что в понедельник встретится со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Москве. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T14:38
2022-09-30T14:38
роман головченко
белоруссия
москва
михаил мишустин
в мире
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МИНСК, 30 сен – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что в понедельник встретится со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Москве."В понедельник планирую встретиться с коллегой, председателем правительства Российской Федерации в составе расширенных делегаций, чтобы обсудить текущее положение во взаимной торговле, реализации инвестпроектов, синхронизации промышленной политики и ряд других злободневных вопросов", - сказал белорусский премьер в видеокомментарии, размещенном в Telegram-канале белорусского правительства.Там также уточняется, что "Роман Головченко в понедельник встретится с Михаилом Мишустиным в Москве".
белоруссия
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роман головченко, белоруссия, москва, михаил мишустин, в мире
Роман Головченко, Белоруссия, Москва, Михаил Мишустин, В мире
14:38 30.09.2022
 
Премьер Белоруссии встретится с Мишустиным в понедельник

Премьер Белоруссии Головченко встретится с Мишустиным в Москве в понедельник

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 сен – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что в понедельник встретится со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Москве.
"В понедельник планирую встретиться с коллегой, председателем правительства Российской Федерации в составе расширенных делегаций, чтобы обсудить текущее положение во взаимной торговле, реализации инвестпроектов, синхронизации промышленной политики и ряд других злободневных вопросов", - сказал белорусский премьер в видеокомментарии, размещенном в Telegram-канале белорусского правительства.
Там также уточняется, что "Роман Головченко в понедельник встретится с Михаилом Мишустиным в Москве".
 
Роман ГоловченкоБелоруссияМоскваМихаил МишустинВ мире
 
 
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