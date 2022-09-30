https://ria.ru/20220930/bayden-1820772752.html

Байден заявил, что США не напугать словами Путина

Байден заявил, что США не напугать словами Путина - РИА Новости, 30.09.2022

Байден заявил, что США не напугать словами Путина

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники не испугаются от слов президента России Владимира Путина. РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T22:21

2022-09-30T22:21

2022-09-30T22:21

в мире

владимир путин

джо байден

россия

луганская народная республика

сша

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники не испугаются от слов президента России Владимира Путина."США и союзников не запугать безрассудными угрозами и словами (президента РФ Владимира) Путина", - заявил Байден журналистам.Он добавил, что Соединенные Штаты будут по-прежнему придерживаться взятого курса и "предоставлять военное оборудование, чтобы Украина могла себя защищать". Байден напомнил, что конгресс одобрил предоставление Киеву дополнительных ресурсов почти на 13 миллиардов долларов. При этом, заявил Байден, сегодняшнее вхождение в состав России новых территорий не признают ни США, ни остальной мир.Тридцатого сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали в Москве договоры о присоединении к России указанных стран и регионов. С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. В ДНР за это высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.

https://ria.ru/20220930/bilbord-1820568044.html

россия

луганская народная республика

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, джо байден, россия, луганская народная республика, сша, евросоюз