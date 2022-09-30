Байден заявил, что США не напугать словами Путина
Президент США Байден: Вашингтон и его союзники не испугаются от слов Путина
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники не испугаются от слов президента России Владимира Путина.
"США и союзников не запугать безрассудными угрозами и словами (президента РФ Владимира) Путина", - заявил Байден журналистам.
Он добавил, что Соединенные Штаты будут по-прежнему придерживаться взятого курса и "предоставлять военное оборудование, чтобы Украина могла себя защищать". Байден напомнил, что конгресс одобрил предоставление Киеву дополнительных ресурсов почти на 13 миллиардов долларов. При этом, заявил Байден, сегодняшнее вхождение в состав России новых территорий не признают ни США, ни остальной мир.
Тридцатого сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали в Москве договоры о присоединении к России указанных стран и регионов. С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. В ДНР за это высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.