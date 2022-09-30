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Байден заявил, что США не напугать словами Путина - РИА Новости, 30.09.2022
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Байден заявил, что США не напугать словами Путина
Байден заявил, что США не напугать словами Путина - РИА Новости, 30.09.2022
Байден заявил, что США не напугать словами Путина
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники не испугаются от слов президента России Владимира Путина. РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T22:21
2022-09-30T22:21
в мире
владимир путин
джо байден
россия
луганская народная республика
сша
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники не испугаются от слов президента России Владимира Путина."США и союзников не запугать безрассудными угрозами и словами (президента РФ Владимира) Путина", - заявил Байден журналистам.Он добавил, что Соединенные Штаты будут по-прежнему придерживаться взятого курса и "предоставлять военное оборудование, чтобы Украина могла себя защищать". Байден напомнил, что конгресс одобрил предоставление Киеву дополнительных ресурсов почти на 13 миллиардов долларов. При этом, заявил Байден, сегодняшнее вхождение в состав России новых территорий не признают ни США, ни остальной мир.Тридцатого сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали в Москве договоры о присоединении к России указанных стран и регионов. С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. В ДНР за это высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.
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луганская народная республика
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в мире, владимир путин, джо байден, россия, луганская народная республика, сша, евросоюз
В мире, Владимир Путин, Джо Байден, Россия, Луганская Народная Республика, США, Евросоюз
22:21 30.09.2022
 
Байден заявил, что США не напугать словами Путина

Президент США Байден: Вашингтон и его союзники не испугаются от слов Путина

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники не испугаются от слов президента России Владимира Путина.
"США и союзников не запугать безрассудными угрозами и словами (президента РФ Владимира) Путина", - заявил Байден журналистам.
Он добавил, что Соединенные Штаты будут по-прежнему придерживаться взятого курса и "предоставлять военное оборудование, чтобы Украина могла себя защищать". Байден напомнил, что конгресс одобрил предоставление Киеву дополнительных ресурсов почти на 13 миллиардов долларов. При этом, заявил Байден, сегодняшнее вхождение в состав России новых территорий не признают ни США, ни остальной мир.
Тридцатого сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали в Москве договоры о присоединении к России указанных стран и регионов. С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав России. В ДНР за это высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Представители ряда западных стран, включая ЕС, заявили, что не признают итогов референдумов. При этом за референдумом следили международные наблюдатели, в том числе из стран ЕС, которые подтвердили свободное волеизъявление граждан.
Билборд с Байденом и подписью Спасибо деду Zа победу в центре Донецка
Вчера, 13:01Специальная военная операция на Украине
В Кремле прокомментировали появление билбордов с Байденом в центре Донецка
 
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