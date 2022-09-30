https://ria.ru/20220930/avtokolonna-1820560785.html

Число погибших после обстрела ВСУ автоколонны в Запорожье выросло до 24

Число погибших после обстрела ВСУ автоколонны в Запорожье выросло до 24 - РИА Новости, 30.09.2022

Число погибших после обстрела ВСУ автоколонны в Запорожье выросло до 24

Число погибших от артиллерийского удара украинских войск по автоколонне в Запорожской области выросло до 24, ранено 36 человек, сообщил член главного совета... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T12:35

2022-09-30T12:35

2022-09-30T12:35

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Число погибших от артиллерийского удара украинских войск по автоколонне в Запорожской области выросло до 24, ранено 36 человек, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.В пятницу украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Ранее власти области сообщали, что в результате обстрела погибли 23 человека, 34 получили ранения различной степени тяжести."Растёт число запорожцев, пострадавших в результате теракта боевиков Зеленского. Убито 24 человека. Среди них 11 мужчин и 13 женщин. Ранено 36 человек. Из них 24 мужчины, 11 женщин и 1 ребёнок", - написал Рогов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220930/zaporozhe-1820498679.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир рогов, запорожская область