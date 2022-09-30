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Число погибших после обстрела ВСУ автоколонны в Запорожье выросло до 24 - РИА Новости, 30.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220930/avtokolonna-1820560785.html
Число погибших после обстрела ВСУ автоколонны в Запорожье выросло до 24
Число погибших после обстрела ВСУ автоколонны в Запорожье выросло до 24 - РИА Новости, 30.09.2022
Число погибших после обстрела ВСУ автоколонны в Запорожье выросло до 24
Число погибших от артиллерийского удара украинских войск по автоколонне в Запорожской области выросло до 24, ранено 36 человек, сообщил член главного совета... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T12:35
2022-09-30T12:35
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Число погибших от артиллерийского удара украинских войск по автоколонне в Запорожской области выросло до 24, ранено 36 человек, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.В пятницу украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Ранее власти области сообщали, что в результате обстрела погибли 23 человека, 34 получили ранения различной степени тяжести."Растёт число запорожцев, пострадавших в результате теракта боевиков Зеленского. Убито 24 человека. Среди них 11 мужчин и 13 женщин. Ранено 36 человек. Из них 24 мужчины, 11 женщин и 1 ребёнок", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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в мире, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область
12:35 30.09.2022
 
Число погибших после обстрела ВСУ автоколонны в Запорожье выросло до 24

Рогов: число погибших после украинского обстрела автоколонны в Запорожье выросло до 24

© фото очевидцаНа месте обстрела колонны автомобилей, стоящих на выезде в освобожденную часть Запорожья
На месте обстрела колонны автомобилей, стоящих на выезде в освобожденную часть Запорожья
© фото очевидца
На месте обстрела колонны автомобилей, стоящих на выезде в освобожденную часть Запорожья
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Число погибших от артиллерийского удара украинских войск по автоколонне в Запорожской области выросло до 24, ранено 36 человек, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
В пятницу украинские войска нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области. Ранее власти области сообщали, что в результате обстрела погибли 23 человека, 34 получили ранения различной степени тяжести.
"Растёт число запорожцев, пострадавших в результате теракта боевиков Зеленского. Убито 24 человека. Среди них 11 мужчин и 13 женщин. Ранено 36 человек. Из них 24 мужчины, 11 женщин и 1 ребёнок", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская область
 
 
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