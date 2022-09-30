Помощь в воздухе: работа авиации быстрого реагирования

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

В руках спасателей и экипажей экстренной авиации — здоровье и жизнь человека, попавшего в беду. Чтобы справиться со столь сложной и важной задачей, сотрудники авиацентра столицы регулярно проводят учения в реальных условиях. Что входит в их работу и как проходят тренировки — узнайте в нашем ролике.