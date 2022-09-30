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Помощь в воздухе: работа авиации быстрого реагирования
Помощь в воздухе: работа авиации быстрого реагирования - РИА Новости, 30.09.2022
Помощь в воздухе: работа авиации быстрого реагирования
В руках спасателей и экипажей экстренной авиации — здоровье и жизнь человека, попавшего в беду. Чтобы справиться со столь сложной и важной задачей, сотрудники авиацентра столицы регулярно проводят учения в реальных условиях. Что входит в их работу и как проходят тренировки — узнайте в нашем ролике.
2022-09-30T14:39
2022-09-30T14:39
2022-09-30T14:39
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Помощь в воздухе: работа авиации быстрого реагирования
В руках спасателей и экипажей экстренной авиации — здоровье и жизнь человека, попавшего в беду. Чтобы справиться со столь сложной и важной задачей, сотрудники авиацентра столицы регулярно проводят учения в реальных условиях. Что входит в их работу и как проходят тренировки — узнайте в нашем ролике.
2022-09-30T14:39
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PT3M39S
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
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7 495 645-6601
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видео, авиация, москва
Видео, Авиация, Москва
Помощь в воздухе: работа авиации быстрого реагирования
В руках спасателей и экипажей экстренной авиации — здоровье и жизнь человека, попавшего в беду. Чтобы справиться со столь сложной и важной задачей, сотрудники авиацентра столицы регулярно проводят учения в реальных условиях. Что входит в их работу и как проходят тренировки — узнайте в нашем ролике.
2022-09-30T14:39
true
PT3M39S
Помощь в воздухе: работа авиации быстрого реагирования
В руках спасателей и экипажей экстренной авиации — здоровье и жизнь человека, попавшего в беду. Чтобы справиться со столь сложной и важной задачей, сотрудники авиацентра столицы регулярно проводят учения в реальных условиях. Что входит в их работу и как проходят тренировки — узнайте в нашем ролике.