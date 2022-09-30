https://ria.ru/20220930/aktsiya-1820676976.html
В Тюмени прошла акция "Вместе навсегда!"
В Тюмени прошла акция "Вместе навсегда!" - РИА Новости, 30.09.2022
В Тюмени прошла акция "Вместе навсегда!"
Акция "Вместе навсегда!" прошла в Тюмени на Цветном бульваре, участие в ней приняли общественники, депутаты областной и городской дум, представители... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:25
2022-09-30T17:25
2022-09-30T17:25
тюмень
общество
политика
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ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Акция "Вместе навсегда!" прошла в Тюмени на Цветном бульваре, участие в ней приняли общественники, депутаты областной и городской дум, представители исполнительной власти, политических партий и жители города.Организатором акции в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и в поддержку специальной военной операции выступил координационный совет национальных объединений Тюменской области."У нас будет один гимн, одна конституция и одна судьба. Митингом мы еще раз поддерживаем решение жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и решение главы государства. Я верю в то, что мы будем трудиться и молиться за нашу победу и нашу любимую Родину", - обратился к участникам акции председатель координационного совета национальных объединений Тюменской области Евгений Воробьев. Он отметил, что сейчас важны реальные дела, и рассказал о мобилизации сына.На акции также выступил заместитель командира мобилизованного батальона Валерий Мурзин. "У нас достаточно офицеров, сержантов и солдат, имеющих боевой опыт. Но чтобы солдат чувствовал себя уверенно, его должны ждать дома", – подчеркнул он.Старшина тюменского инженерно-саперного подразделения "Тобол" Андрей Терентьев, участвующий в спецоперации, в своем выступлении отметил: "Хочу всем пожелать здоровья, мира и добра. Мы чувствуем поддержку. Силы и боевой опыт у всех нас есть. Победа будет за нами", – сказал Терентьев.По окончании официальной части началась концертная программа.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
https://ria.ru/20220930/dnr-1820634092.html
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюмень, общество, политика
Тюмень, Общество, Политика
В Тюмени прошла акция "Вместе навсегда!"
В Тюмени прошла акция "Вместе навсегда!" в честь вхождения в Россию новых территорий
ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Акция "Вместе навсегда!" прошла в Тюмени на Цветном бульваре, участие в ней приняли общественники, депутаты областной и городской дум, представители исполнительной власти, политических партий и жители города.
Организатором акции в поддержку Донецкой и Луганской народных республик
, Запорожской и Херсонской областей
и в поддержку специальной военной операции выступил координационный совет национальных объединений Тюменской области
.
"У нас будет один гимн, одна конституция и одна судьба. Митингом мы еще раз поддерживаем решение жителей ДНР
, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
и решение главы государства. Я верю в то, что мы будем трудиться и молиться за нашу победу и нашу любимую Родину", - обратился к участникам акции председатель координационного совета национальных объединений Тюменской области Евгений Воробьев. Он отметил, что сейчас важны реальные дела, и рассказал о мобилизации сына.
На акции также выступил заместитель командира мобилизованного батальона Валерий Мурзин. "У нас достаточно офицеров, сержантов и солдат, имеющих боевой опыт. Но чтобы солдат чувствовал себя уверенно, его должны ждать дома", – подчеркнул он.
Старшина тюменского инженерно-саперного подразделения "Тобол" Андрей Терентьев, участвующий в спецоперации, в своем выступлении отметил: "Хочу всем пожелать здоровья, мира и добра. Мы чувствуем поддержку. Силы и боевой опыт у всех нас есть. Победа будет за нами", – сказал Терентьев.
По окончании официальной части началась концертная программа.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России
прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. В пятницу президент России Владимир Путин
и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.