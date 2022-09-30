Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени прошла акция "Вместе навсегда!" - РИА Новости, 30.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220930/aktsiya-1820676976.html
В Тюмени прошла акция "Вместе навсегда!"
В Тюмени прошла акция "Вместе навсегда!" - РИА Новости, 30.09.2022
В Тюмени прошла акция "Вместе навсегда!"
Акция "Вместе навсегда!" прошла в Тюмени на Цветном бульваре, участие в ней приняли общественники, депутаты областной и городской дум, представители... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T17:25
2022-09-30T17:25
тюмень
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820638883_0:0:3288:1850_1920x0_80_0_0_9b2f4dfb91d08ffa82b1a7a72fa24eb6.jpg
ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Акция "Вместе навсегда!" прошла в Тюмени на Цветном бульваре, участие в ней приняли общественники, депутаты областной и городской дум, представители исполнительной власти, политических партий и жители города.Организатором акции в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и в поддержку специальной военной операции выступил координационный совет национальных объединений Тюменской области."У нас будет один гимн, одна конституция и одна судьба. Митингом мы еще раз поддерживаем решение жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и решение главы государства. Я верю в то, что мы будем трудиться и молиться за нашу победу и нашу любимую Родину", - обратился к участникам акции председатель координационного совета национальных объединений Тюменской области Евгений Воробьев. Он отметил, что сейчас важны реальные дела, и рассказал о мобилизации сына.На акции также выступил заместитель командира мобилизованного батальона Валерий Мурзин. "У нас достаточно офицеров, сержантов и солдат, имеющих боевой опыт. Но чтобы солдат чувствовал себя уверенно, его должны ждать дома", – подчеркнул он.Старшина тюменского инженерно-саперного подразделения "Тобол" Андрей Терентьев, участвующий в спецоперации, в своем выступлении отметил: "Хочу всем пожелать здоровья, мира и добра. Мы чувствуем поддержку. Силы и боевой опыт у всех нас есть. Победа будет за нами", – сказал Терентьев.По окончании официальной части началась концертная программа.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
https://ria.ru/20220930/dnr-1820634092.html
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820638883_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d9e7c94c12241961e16b28f8d7e2159f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюмень, общество, политика
Тюмень, Общество, Политика
17:25 30.09.2022
 
В Тюмени прошла акция "Вместе навсегда!"

В Тюмени прошла акция "Вместе навсегда!" в честь вхождения в Россию новых территорий

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПразднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Празднование присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 30 сен – РИА Новости. Акция "Вместе навсегда!" прошла в Тюмени на Цветном бульваре, участие в ней приняли общественники, депутаты областной и городской дум, представители исполнительной власти, политических партий и жители города.
Организатором акции в поддержку Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей и в поддержку специальной военной операции выступил координационный совет национальных объединений Тюменской области.
"У нас будет один гимн, одна конституция и одна судьба. Митингом мы еще раз поддерживаем решение жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и решение главы государства. Я верю в то, что мы будем трудиться и молиться за нашу победу и нашу любимую Родину", - обратился к участникам акции председатель координационного совета национальных объединений Тюменской области Евгений Воробьев. Он отметил, что сейчас важны реальные дела, и рассказал о мобилизации сына.
На акции также выступил заместитель командира мобилизованного батальона Валерий Мурзин. "У нас достаточно офицеров, сержантов и солдат, имеющих боевой опыт. Но чтобы солдат чувствовал себя уверенно, его должны ждать дома", – подчеркнул он.
Подписание договоров о вхождении в состав России новых территорий - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 15:57
В Кремле подписали договоры о вступлении новых территорий в состав России
Старшина тюменского инженерно-саперного подразделения "Тобол" Андрей Терентьев, участвующий в спецоперации, в своем выступлении отметил: "Хочу всем пожелать здоровья, мира и добра. Мы чувствуем поддержку. Силы и боевой опыт у всех нас есть. Победа будет за нами", – сказал Терентьев.
По окончании официальной части началась концертная программа.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. В пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
 
ТюменьОбществоПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала