https://ria.ru/20220930/afganistan-1820508414.html
Системы управления талибов в Афганистане неустойчивы, заявил Патрушев
Системы управления талибов в Афганистане неустойчивы, заявил Патрушев - РИА Новости, 30.09.2022
Системы управления талибов в Афганистане неустойчивы, заявил Патрушев
Системы управления, созданные талибами в Афганистане, неустойчивы, внутри них есть противоречия, заявил в пятницу на ежегодном совещании спецслужб стран СНГ... РИА Новости, 30.09.2022
2022-09-30T09:41
2022-09-30T09:41
2022-09-30T10:26
в мире
афганистан
сша
николай патрушев
талибан
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Системы управления, созданные талибами в Афганистане, неустойчивы, внутри них есть противоречия, заявил в пятницу на ежегодном совещании спецслужб стран СНГ глава Совбеза России Николай Патрушев."Созданную талибами систему управления нельзя считать устойчивой, так как руководство группировки не настроено на формирование правительства с участием всех этнополитических сил. Сохраняется соперничество среди представителей талибской верхушки за власть и источники доходов", - заявил Патрушев.Он напомнил, что в контексте общих усилий по борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, а также с транснациональной организованной преступностью следует уделять предметное внимание ситуации в Афганистане, "которая остается крайне сложной"."Негативное воздействие на обстановку в Афганистане оказывает радикальный курс талибов во внутренних делах. Они по-прежнему пребывают в эйфории от "победы над США" и явно недооценивают опасность проводимой политики пуштунизации, ущемляющей права национальных меньшинств", - отметил Патрушев.По его словам, несмотря на то, что с момента захвата власти в Афганистане "Талибаном"* прошло уже больше года, "перспектива нормализации обстановки не просматривается"."В кризисные процессы вовлечено множество местных и зарубежных игроков, зачастую преследующих противоположные цели", - добавил он."Необходимо активизировать обмен разведывательными сведениями в целях выработки единой согласованной линии на афганском направлении в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС. В рамках двух последних организаций у нас уже имеется эффективный договорно-правовой инструментарий и хороший опыт практического сотрудничества по таким темам, как противодействие нелегальной миграции, терроризму и наркотрафику", - сообщил Патрушев.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220929/terroristy-1820412865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, сша, николай патрушев, талибан
В мире, Афганистан, США, Николай Патрушев, Талибан
09:41 30.09.2022 (обновлено: 10:26 30.09.2022)
Системы управления талибов в Афганистане неустойчивы, заявил Патрушев
Патрушев: системы управления талибов в Афганистане неустойчивы, в них есть противоречия
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Системы управления, созданные талибами в Афганистане, неустойчивы, внутри них есть противоречия, заявил в пятницу на ежегодном совещании спецслужб стран СНГ глава Совбеза России Николай Патрушев.
"Созданную талибами систему управления нельзя считать устойчивой, так как руководство группировки не настроено на формирование правительства с участием всех этнополитических сил. Сохраняется соперничество среди представителей талибской верхушки за власть и источники доходов", - заявил Патрушев.
Он напомнил, что в контексте общих усилий по борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, а также с транснациональной организованной преступностью следует уделять предметное внимание ситуации в Афганистане, "которая остается крайне сложной".
"Негативное воздействие на обстановку в Афганистане оказывает радикальный курс талибов во внутренних делах. Они по-прежнему пребывают в эйфории от "победы над США" и явно недооценивают опасность проводимой политики пуштунизации, ущемляющей права национальных меньшинств", - отметил Патрушев.
По его словам, несмотря на то, что с момента захвата власти в Афганистане "Талибаном
"* прошло уже больше года, "перспектива нормализации обстановки не просматривается".
"В кризисные процессы вовлечено множество местных и зарубежных игроков, зачастую преследующих противоположные цели", - добавил он.
"Необходимо активизировать обмен разведывательными сведениями в целях выработки единой согласованной линии на афганском направлении в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС. В рамках двух последних организаций у нас уже имеется эффективный договорно-правовой инструментарий и хороший опыт практического сотрудничества по таким темам, как противодействие нелегальной миграции, терроризму и наркотрафику", - сообщил Патрушев.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.