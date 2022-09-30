Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании связей с Абхазией
Президент России Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании связей с Абхазией
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
СУХУМ, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем победы и Независимости Абхазии выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных связей в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности, сообщает пресс-служба абхазского лидера.
Абхазия 30 сентября отмечает 29-ю годовщину победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов. Путин направил поздравления абхазскому коллеге Аслану Бжании и народу республики, сообщила пресс-служба.
"Уважаемый Аслан Георгиевич, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Абхазия - Дня Победы и Независимости. Российско-абхазские отношения развиваются на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Уверен, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных двусторонних связей на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности", - говорится в поздравлении.
Путин пожелал Бжании крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии - мира и благополучия.
Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более двух тысяч человек с абхазской стороны. Около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результата не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.
Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.