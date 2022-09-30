https://ria.ru/20220930/abkhaziya-1820480512.html

Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании связей с Абхазией

Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании связей с Абхазией - РИА Новости, 30.09.2022

Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании связей с Абхазией

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем победы и Независимости Абхазии выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных связей в... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T01:12

2022-09-30T01:12

2022-09-30T01:12

в мире

абхазия

россия

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СУХУМ, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем победы и Независимости Абхазии выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивных связей в интересах упрочения региональной стабильности и безопасности, сообщает пресс-служба абхазского лидера.Абхазия 30 сентября отмечает 29-ю годовщину победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 годов. Путин направил поздравления абхазскому коллеге Аслану Бжании и народу республики, сообщила пресс-служба.Путин пожелал Бжании крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Абхазии - мира и благополучия.Вооруженные подразделения грузинской гвардии 14 августа 1992 года вошли на территорию Абхазии под предлогом защиты проходящих железнодорожных составов. В Очамчырском и Гулрыпшском районах Абхазии они были обстреляны местными ополченцами. Война завершилась 30 сентября 1993 года вытеснением войск Госсовета Грузии с территории Абхазии. По данным абхазского минобороны, в войне погибли более двух тысяч человек с абхазской стороны. Около двухсот пропали без вести. Попытки политического урегулирования конфликта результата не принесли. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

https://ria.ru/20220929/reaktsiya-1820218747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, абхазия, россия