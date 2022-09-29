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В Москве к осенне-зимнему периоду подготовлены все 56 снегосплавных пунктов - РИА Новости, 29.09.2022
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В Москве к осенне-зимнему периоду подготовлены все 56 снегосплавных пунктов
В Москве к осенне-зимнему периоду подготовлены все 56 снегосплавных пунктов - РИА Новости, 29.09.2022
В Москве к осенне-зимнему периоду подготовлены все 56 снегосплавных пунктов
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку 56 снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:21
2022-09-29T10:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
жкх
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку 56 снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустроства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы и конструкции сооружений.Бирюков пояснил, что принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы.В комплексе городского хозяйства рассказали, что снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.
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петр бирюков, москва, общество, жкх, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Общество, ЖКХ, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
10:21 29.09.2022
 

В Москве к осенне-зимнему периоду подготовлены все 56 снегосплавных пунктов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкРеконструированный снегоплавильный пункт "Черемушкинский" в Москве
Реконструированный снегоплавильный пункт Черемушкинский в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Реконструированный снегоплавильный пункт "Черемушкинский" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку 56 снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустроства Петр Бирюков.
"Предстоящей зимой будут работать 56 стационарных снегосплавных пунктов, их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Оборудование полностью готово, в октябре проведем финальные пробные пуски", - заявил Бирюков.
Он подчеркнул, что специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы и конструкции сооружений.
"Протестировали работу насосного и энергетического оборудования, устройства сигнализации и оповещения, осмотрели трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждения снегом и льдом. Все снегосплавные пункты отвечают современным требованиям, позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде", - рассказал заммэра.
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Куда сливают снег, который свозят в московские снегосплавные пункты?
Бирюков пояснил, что принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбществоЖКХГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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