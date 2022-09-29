https://ria.ru/20220929/zima-1820249442.html

В Москве к осенне-зимнему периоду подготовлены все 56 снегосплавных пунктов

В Москве к осенне-зимнему периоду подготовлены все 56 снегосплавных пунктов - РИА Новости, 29.09.2022

В Москве к осенне-зимнему периоду подготовлены все 56 снегосплавных пунктов

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку 56 снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:21

2022-09-29T10:21

2022-09-29T10:21

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петр бирюков

москва

общество

жкх

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку 56 снегосплавных пунктов к работе в осенне-зимний период, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустроства Петр Бирюков.Он подчеркнул, что специалисты тщательно проверили и при необходимости отремонтировали системы и конструкции сооружений.Бирюков пояснил, что принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы.В комплексе городского хозяйства рассказали, что снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

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москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, жкх, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы