https://ria.ru/20220929/zerno-1820458681.html

Путин и Эрдоган обсудили выполнение договоренностей по продуктовой сделке

Путин и Эрдоган обсудили выполнение договоренностей по продуктовой сделке - РИА Новости, 29.09.2022

Путин и Эрдоган обсудили выполнение договоренностей по продуктовой сделке

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обратили внимание на необходимость выполнения продуктовой сделки, включая снятие барьеров для... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T21:37

2022-09-29T21:37

2022-09-29T21:37

экономика

владимир путин

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обратили внимание на необходимость выполнения продуктовой сделки, включая снятие барьеров для поставок из РФ на мировые рынки, сообщает пресс-служба Кремля."Была выражена признательность за вклад Турции в достижение стамбульских договоренностей по вывозу зерновых из черноморских портов и экспорту российской сельхозпродукции и удобрений. При этом обращено внимание на необходимость выполнения этой пакетной зерновой сделки именно в комплексе, включая снятие барьеров для поставок продовольствия и удобрений из России на мировые рынки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220923/zerno-1818888212.html

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экономика, владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире