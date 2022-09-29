https://ria.ru/20220929/zerno-1820458681.html
Путин и Эрдоган обсудили выполнение договоренностей по продуктовой сделке
Путин и Эрдоган обсудили выполнение договоренностей по продуктовой сделке - РИА Новости, 29.09.2022
Путин и Эрдоган обсудили выполнение договоренностей по продуктовой сделке
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обратили внимание на необходимость выполнения продуктовой сделки, включая снятие барьеров для... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T21:37
2022-09-29T21:37
2022-09-29T21:37
экономика
владимир путин
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обратили внимание на необходимость выполнения продуктовой сделки, включая снятие барьеров для поставок из РФ на мировые рынки, сообщает пресс-служба Кремля."Была выражена признательность за вклад Турции в достижение стамбульских договоренностей по вывозу зерновых из черноморских портов и экспорту российской сельхозпродукции и удобрений. При этом обращено внимание на необходимость выполнения этой пакетной зерновой сделки именно в комплексе, включая снятие барьеров для поставок продовольствия и удобрений из России на мировые рынки", - говорится в сообщении.
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экономика, владимир путин, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Экономика, Владимир Путин, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Путин и Эрдоган обсудили выполнение договоренностей по продуктовой сделке
Путин и Эрдоган заявили о необходимости снятия барьеров для российского экспорта