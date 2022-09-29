https://ria.ru/20220929/zdravookhranenie-1820251860.html
ЕР уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения
ЕР уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения - РИА Новости, 29.09.2022
ЕР уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения
"Единая Россия" уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения в 2023-2025 годах, за этот год народная программа выполнена по многим... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:36
2022-09-29T10:36
2022-09-29T10:36
луганская народная республика
запорожская область
единая россия
госдума рф
донецкая народная республика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012342_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_3e03a76e94cca7127cc822939e9d38d0.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Единая Россия" уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения в 2023-2025 годах, за этот год народная программа выполнена по многим показателям на 80%, заявил координатор направления "Здоровье человека" народной программы, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов."В рамках работы "Единой России" над бюджетом на 2023-2025 годы повышенное внимание будет уделено вопросам финансирования системы здравоохранения... За 2022 год программа выполнена по многим показателям на 80% - строительство и ремонт медорганизаций, а также закупки медицинской техники и санитарного транспорта", - приводят в пресс-службе партии слова Хубезова.Он отметил, что пристальное внимание "Единая Россия" уделит первичному звену, так как необходимо продолжить реализацию программы по его модернизации. Это позволит выполнить пожелания людей, которые отражены в народной программе партии. Следующее направление, по которому будет проводиться работа над бюджетом, - импортозамещение. Здесь необходимо создать полный цикл производства медицинского оборудования, лекарств и субстанций из отечественных компонентов."В проекте федерального бюджета заложены средства на развитие фарм- и медпромышленности в объеме 5 миллиардов рублей. Надо оценить, достаточно ли их, чтобы получить необходимый результат уже "завтра", - уточнил Хубезов.Еще одно направление - оказание медицинской помощи жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, добавляется в сообщении. Помимо этого, необходимо продолжить развивать систему медицинской реабилитации, в том числе осуществить закупку нового оборудования, а также проработать вопрос о бесплатном лекарственном обеспечении препаратами лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
https://ria.ru/20220929/byudzhet-1820237318.html
луганская народная республика
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802012342_300:0:3031:2048_1920x0_80_0_0_aad57f457647fdf954c8b99fa221da09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, запорожская область, единая россия, госдума рф, донецкая народная республика, общество
Луганская Народная Республика, Запорожская область, Единая Россия, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика, Общество
ЕР уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения
ЕР в 2023 — 2025 годах уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Единая Россия" уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения в 2023-2025 годах, за этот год народная программа выполнена по многим показателям на 80%, заявил координатор направления "Здоровье человека" народной программы, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
"В рамках работы "Единой России" над бюджетом на 2023-2025 годы повышенное внимание будет уделено вопросам финансирования системы здравоохранения... За 2022 год программа выполнена по многим показателям на 80% - строительство и ремонт медорганизаций, а также закупки медицинской техники и санитарного транспорта", - приводят в пресс-службе партии слова Хубезова.
Он отметил, что пристальное внимание "Единая Россия" уделит первичному звену, так как необходимо продолжить реализацию программы по его модернизации. Это позволит выполнить пожелания людей, которые отражены в народной программе партии. Следующее направление, по которому будет проводиться работа над бюджетом, - импортозамещение. Здесь необходимо создать полный цикл производства медицинского оборудования, лекарств и субстанций из отечественных компонентов.
"В проекте федерального бюджета заложены средства на развитие фарм- и медпромышленности в объеме 5 миллиардов рублей. Надо оценить, достаточно ли их, чтобы получить необходимый результат уже "завтра", - уточнил Хубезов.
Еще одно направление - оказание медицинской помощи жителям ЛНР
, ДНР
, Херсонской и Запорожской областей
, добавляется в сообщении. Помимо этого, необходимо продолжить развивать систему медицинской реабилитации, в том числе осуществить закупку нового оборудования, а также проработать вопрос о бесплатном лекарственном обеспечении препаратами лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.