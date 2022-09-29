https://ria.ru/20220929/zdravookhranenie-1820251860.html

ЕР уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения

ЕР уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения - РИА Новости, 29.09.2022

ЕР уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения

"Единая Россия" уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения в 2023-2025 годах, за этот год народная программа выполнена по многим... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:36

2022-09-29T10:36

2022-09-29T10:36

луганская народная республика

запорожская область

единая россия

госдума рф

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общество

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Единая Россия" уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения в 2023-2025 годах, за этот год народная программа выполнена по многим показателям на 80%, заявил координатор направления "Здоровье человека" народной программы, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов."В рамках работы "Единой России" над бюджетом на 2023-2025 годы повышенное внимание будет уделено вопросам финансирования системы здравоохранения... За 2022 год программа выполнена по многим показателям на 80% - строительство и ремонт медорганизаций‌, а также закупки медицинской техники и санитарного транспорта", - приводят в пресс-службе партии слова Хубезова.Он отметил, что пристальное внимание "Единая Россия" уделит первичному звену, так как необходимо продолжить реализацию программы по его модернизации. Это позволит выполнить пожелания людей, которые отражены в народной программе партии. Следующее направление, по которому будет проводиться работа над бюджетом, - импортозамещение. Здесь необходимо создать полный цикл производства медицинского оборудования, лекарств и субстанций из отечественных компонентов."В проекте федерального бюджета заложены средства на развитие фарм- и медпромышленности в объеме 5 миллиардов рублей‌. Надо оценить, достаточно ли их, чтобы получить необходимый результат уже "завтра", - уточнил Хубезов.Еще одно направление - оказание медицинской помощи жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, добавляется в сообщении. Помимо этого, необходимо продолжить развивать систему медицинской‌ реабилитации, в том числе осуществить закупку нового оборудования, а также проработать вопрос о бесплатном лекарственном обеспечении препаратами лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

https://ria.ru/20220929/byudzhet-1820237318.html

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, запорожская область, единая россия, госдума рф, донецкая народная республика, общество