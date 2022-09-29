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ЕР уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения - РИА Новости, 29.09.2022
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ЕР уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения
ЕР уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения - РИА Новости, 29.09.2022
ЕР уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения
"Единая Россия" уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения в 2023-2025 годах, за этот год народная программа выполнена по многим... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:36
2022-09-29T10:36
луганская народная республика
запорожская область
единая россия
госдума рф
донецкая народная республика
общество
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Единая Россия" уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения в 2023-2025 годах, за этот год народная программа выполнена по многим показателям на 80%, заявил координатор направления "Здоровье человека" народной программы, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов."В рамках работы "Единой России" над бюджетом на 2023-2025 годы повышенное внимание будет уделено вопросам финансирования системы здравоохранения... За 2022 год программа выполнена по многим показателям на 80% - строительство и ремонт медорганизаций‌, а также закупки медицинской техники и санитарного транспорта", - приводят в пресс-службе партии слова Хубезова.Он отметил, что пристальное внимание "Единая Россия" уделит первичному звену, так как необходимо продолжить реализацию программы по его модернизации. Это позволит выполнить пожелания людей, которые отражены в народной программе партии. Следующее направление, по которому будет проводиться работа над бюджетом, - импортозамещение. Здесь необходимо создать полный цикл производства медицинского оборудования, лекарств и субстанций из отечественных компонентов."В проекте федерального бюджета заложены средства на развитие фарм- и медпромышленности в объеме 5 миллиардов рублей‌. Надо оценить, достаточно ли их, чтобы получить необходимый результат уже "завтра", - уточнил Хубезов.Еще одно направление - оказание медицинской помощи жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, добавляется в сообщении. Помимо этого, необходимо продолжить развивать систему медицинской‌ реабилитации, в том числе осуществить закупку нового оборудования, а также проработать вопрос о бесплатном лекарственном обеспечении препаратами лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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луганская народная республика, запорожская область, единая россия, госдума рф, донецкая народная республика, общество
Луганская Народная Республика, Запорожская область, Единая Россия, Госдума РФ, Донецкая Народная Республика, Общество
10:36 29.09.2022
 
ЕР уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения

ЕР в 2023 — 2025 годах уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения

© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник изучает рентгеновский снимок
Медицинский работник изучает рентгеновский снимок - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник изучает рентгеновский снимок. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. "Единая Россия" уделит повышенное внимание финансированию системы здравоохранения в 2023-2025 годах, за этот год народная программа выполнена по многим показателям на 80%, заявил координатор направления "Здоровье человека" народной программы, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
"В рамках работы "Единой России" над бюджетом на 2023-2025 годы повышенное внимание будет уделено вопросам финансирования системы здравоохранения... За 2022 год программа выполнена по многим показателям на 80% - строительство и ремонт медорганизаций‌, а также закупки медицинской техники и санитарного транспорта", - приводят в пресс-службе партии слова Хубезова.
Он отметил, что пристальное внимание "Единая Россия" уделит первичному звену, так как необходимо продолжить реализацию программы по его модернизации. Это позволит выполнить пожелания людей, которые отражены в народной программе партии. Следующее направление, по которому будет проводиться работа над бюджетом, - импортозамещение. Здесь необходимо создать полный цикл производства медицинского оборудования, лекарств и субстанций из отечественных компонентов.
"В проекте федерального бюджета заложены средства на развитие фарм- и медпромышленности в объеме 5 миллиардов рублей‌. Надо оценить, достаточно ли их, чтобы получить необходимый результат уже "завтра", - уточнил Хубезов.
Еще одно направление - оказание медицинской помощи жителям ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, добавляется в сообщении. Помимо этого, необходимо продолжить развивать систему медицинской‌ реабилитации, в том числе осуществить закупку нового оборудования, а также проработать вопрос о бесплатном лекарственном обеспечении препаратами лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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