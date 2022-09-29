https://ria.ru/20220929/zapugivaniya-1820220447.html

Антонов: США запугивают "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России

Антонов: США запугивают "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России - РИА Новости, 29.09.2022

Антонов: США запугивают "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России

Американские официальные лица запугивают собственную и мировую общественность "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России, сообщил российский посол в США... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T02:44

2022-09-29T02:44

2022-09-29T02:44

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Американские официальные лица запугивают собственную и мировую общественность "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье, опубликованной в журнале National Interest.Президент РФ Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".По оценкам Антонова, Вашингтон подталкивает ситуацию к "столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями". Как подчеркнул глава российской дипмиссии, никаких изменений в условиях применения РФ ядерного оружия не произошло. "Хотел бы добавить, что некоторые американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления", - заявил он.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник в своем Telegram-канале написал, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.

https://ria.ru/20220929/dsnv-1820220021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

анатолий антонов, россия, сша, нато, в мире