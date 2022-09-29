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Антонов: США запугивают "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России - РИА Новости, 29.09.2022
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Антонов: США запугивают "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России
Антонов: США запугивают "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России - РИА Новости, 29.09.2022
Антонов: США запугивают "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России
Американские официальные лица запугивают собственную и мировую общественность "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России, сообщил российский посол в США... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T02:44
2022-09-29T02:44
анатолий антонов
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сша
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Американские официальные лица запугивают собственную и мировую общественность "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье, опубликованной в журнале National Interest.Президент РФ Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".По оценкам Антонова, Вашингтон подталкивает ситуацию к "столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями". Как подчеркнул глава российской дипмиссии, никаких изменений в условиях применения РФ ядерного оружия не произошло. "Хотел бы добавить, что некоторые американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления", - заявил он.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник в своем Telegram-канале написал, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.
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анатолий антонов, россия, сша, нато, в мире
Анатолий Антонов, Россия, США, НАТО, В мире
02:44 29.09.2022
 
Антонов: США запугивают "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России

Посол Антонов: США запугивают мировую общественность "ядерными угрозами" со стороны России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Американские официальные лица запугивают собственную и мировую общественность "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России, сообщил российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье, опубликованной в журнале National Interest.
"Американские официальные лица продолжают нагнетать обстановку. Запугивают собственную и мировую общественность "мнимыми ядерными угрозами" со стороны России, - сообщил дипломат. - Подобная риторика искажает смысл сказанного российским руководством".
Президент РФ Владимир Путин во время недавнего обращения к россиянам предупредил тех, кто "пытается шантажировать Россию ядерным оружием", что "роза ветров может развернуться в их сторону".
По оценкам Антонова, Вашингтон подталкивает ситуацию к "столкновению крупнейших ядерных держав, чреватому непредсказуемыми последствиями". Как подчеркнул глава российской дипмиссии, никаких изменений в условиях применения РФ ядерного оружия не произошло. "Хотел бы добавить, что некоторые американские политики заблуждаются, если считают, что наша готовность защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав России на основе свободного народного волеизъявления", - заявил он.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во вторник в своем Telegram-канале написал, что если Россия будет вынуждена применить самое грозное оружие против Киева, НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт, поскольку, по его словам, погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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