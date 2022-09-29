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В Запорожье прокомментировали обстрелы сельхозпредприятий со стороны Киева - РИА Новости, 29.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220929/zaporozhe-1820250792.html
В Запорожье прокомментировали обстрелы сельхозпредприятий со стороны Киева
В Запорожье прокомментировали обстрелы сельхозпредприятий со стороны Киева - РИА Новости, 29.09.2022
В Запорожье прокомментировали обстрелы сельхозпредприятий со стороны Киева
Украинские войска намеренно наносят удары по фермам и сельхозпредприятиям, уничтожая зерно и тысячи животных, провоцируя тем самым голод в Запорожской области,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T10:32
2022-09-29T10:32
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожье
киев
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска намеренно наносят удары по фермам и сельхозпредприятиям, уничтожая зерно и тысячи животных, провоцируя тем самым голод в Запорожской области, сказал член главного совета администрации области Владимир Рогов.Рогов рассказал, что побывал на нескольких сельхозпредприятиях области недалеко от линии боевого соприкосновения, по которым были нанесены удары украинскими войсками."Обстрелы гражданской инфраструктуры идут постоянно. Уничтожаются элеваторы, склады с сеном и соломой, водоводы. Режим Зеленского занимается терроризмом против собственных сограждан. Кроме того, мы видим, что убиты тысячи животных - свиней, коров. Убийство происходит ракетами HIMARS по 150 тысяч долларов каждая. То есть они пытаются устроить голод и геноцид на нашей земле, в том числе отключением газа, электричества", – сказал Рогов в эфире Первого канала.
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в мире, владимир рогов, запорожье, киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожье, Киев, Запорожская область
10:32 29.09.2022
 
В Запорожье прокомментировали обстрелы сельхозпредприятий со стороны Киева

Рогов: Киев обстрелами сельхозпредприятий хочет устроить голод в Запорожской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрела ВСУ жилой многоквартирный дом в городе Васильевка Запорожской области
Поврежденный в результате обстрела ВСУ жилой многоквартирный дом в городе Васильевка Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Поврежденный в результате обстрела ВСУ жилой многоквартирный дом в городе Васильевка Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска намеренно наносят удары по фермам и сельхозпредприятиям, уничтожая зерно и тысячи животных, провоцируя тем самым голод в Запорожской области, сказал член главного совета администрации области Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что побывал на нескольких сельхозпредприятиях области недалеко от линии боевого соприкосновения, по которым были нанесены удары украинскими войсками.
"Обстрелы гражданской инфраструктуры идут постоянно. Уничтожаются элеваторы, склады с сеном и соломой, водоводы. Режим Зеленского занимается терроризмом против собственных сограждан. Кроме того, мы видим, что убиты тысячи животных - свиней, коров. Убийство происходит ракетами HIMARS по 150 тысяч долларов каждая. То есть они пытаются устроить голод и геноцид на нашей земле, в том числе отключением газа, электричества", – сказал Рогов в эфире Первого канала.
Одно из зданий свинофермы, разрушенных вследствие обстрелов поселка городского типа Пришиб Михайловского района - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 13:00Специальная военная операция на Украине
"Били в корпуса, где находились люди": ВСУ обстреляли ферму в Запорожье
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожьеКиевЗапорожская область
 
 
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