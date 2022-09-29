https://ria.ru/20220929/zaporozhe-1820250792.html

В Запорожье прокомментировали обстрелы сельхозпредприятий со стороны Киева

В Запорожье прокомментировали обстрелы сельхозпредприятий со стороны Киева - РИА Новости, 29.09.2022

В Запорожье прокомментировали обстрелы сельхозпредприятий со стороны Киева

Украинские войска намеренно наносят удары по фермам и сельхозпредприятиям, уничтожая зерно и тысячи животных, провоцируя тем самым голод в Запорожской области,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T10:32

2022-09-29T10:32

2022-09-29T10:32

специальная военная операция на украине

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости. Украинские войска намеренно наносят удары по фермам и сельхозпредприятиям, уничтожая зерно и тысячи животных, провоцируя тем самым голод в Запорожской области, сказал член главного совета администрации области Владимир Рогов.Рогов рассказал, что побывал на нескольких сельхозпредприятиях области недалеко от линии боевого соприкосновения, по которым были нанесены удары украинскими войсками."Обстрелы гражданской инфраструктуры идут постоянно. Уничтожаются элеваторы, склады с сеном и соломой, водоводы. Режим Зеленского занимается терроризмом против собственных сограждан. Кроме того, мы видим, что убиты тысячи животных - свиней, коров. Убийство происходит ракетами HIMARS по 150 тысяч долларов каждая. То есть они пытаются устроить голод и геноцид на нашей земле, в том числе отключением газа, электричества", – сказал Рогов в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220922/zaporozhskaya-1818629058.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир рогов, запорожье, киев, запорожская область