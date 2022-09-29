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Сенат США принял проект, включающий новую миллиардную помощь Украине - РИА Новости, 29.09.2022
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Сенат США принял проект, включающий новую миллиардную помощь Украине
Сенат США принял проект, включающий новую миллиардную помощь Украине - РИА Новости, 29.09.2022
Сенат США принял проект, включающий новую миллиардную помощь Украине
Сенат Конгресса США в четверг большинством голосов принял законопроект о продолжении финансирования американского правительства вплоть до 16 декабря 2022 года,... РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-29T21:55
2022-09-29T21:55
в мире
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украина
европа
конгресс сша
сенат сша
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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Сенат Конгресса США в четверг большинством голосов принял законопроект о продолжении финансирования американского правительства вплоть до 16 декабря 2022 года, включающий выделение 12,4 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.Инициативу поддержали свыше 60 законодателей, этого достаточно для ее утверждения. Процесс голосования продолжается.Законопроект, который включает временное финансирование правительственных программ, должен быть одобрен конгрессом до истечения текущей рабочей недели. В противном случае произойдет шатдаун – ряд федеральных ведомств с понедельника будут вынуждены приостановить свою работу.Вслед за голосованием в Сенате документ поступит на рассмотрение в Палату представителей США. В случае одобрения документа обоими палатами Конгресса – на подпись главе администрации Джо Байдену.Законопроект нацелен на выделение 12,4 миллиардов помощи Украине, что включает экономическую поддержку для поддержания работы украинского правительства, средства на военную помощь, миссии американских военных в Европе и так далее.
https://ria.ru/20220929/pomosch-1820342613.html
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в мире, джо байден, сша, украина, европа, конгресс сша, сенат сша
В мире, Джо Байден, США, Украина, Европа, Конгресс США, Сенат США
21:55 29.09.2022
 
Сенат США принял проект, включающий новую миллиардную помощь Украине

Сенат США принял законопроект, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине

© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Сенат Конгресса США в четверг большинством голосов принял законопроект о продолжении финансирования американского правительства вплоть до 16 декабря 2022 года, включающий выделение 12,4 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.
Инициативу поддержали свыше 60 законодателей, этого достаточно для ее утверждения. Процесс голосования продолжается.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Вчера, 15:32
Захарова: финансовая помощь США Украине достигнет "астрономической суммы"
Законопроект, который включает временное финансирование правительственных программ, должен быть одобрен конгрессом до истечения текущей рабочей недели. В противном случае произойдет шатдаун – ряд федеральных ведомств с понедельника будут вынуждены приостановить свою работу.
Вслед за голосованием в Сенате документ поступит на рассмотрение в Палату представителей США. В случае одобрения документа обоими палатами Конгресса – на подпись главе администрации Джо Байдену.
Законопроект нацелен на выделение 12,4 миллиардов помощи Украине, что включает экономическую поддержку для поддержания работы украинского правительства, средства на военную помощь, миссии американских военных в Европе и так далее.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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В миреДжо БайденСШАУкраинаЕвропаКонгресс СШАСенат США
 
 
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