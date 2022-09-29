Сенат США принял проект, включающий новую миллиардную помощь Украине
Сенат США принял законопроект, включающий 12,4 миллиарда долларов новой помощи Украине
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Сенат Конгресса США в четверг большинством голосов принял законопроект о продолжении финансирования американского правительства вплоть до 16 декабря 2022 года, включающий выделение 12,4 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.
Инициативу поддержали свыше 60 законодателей, этого достаточно для ее утверждения. Процесс голосования продолжается.
Законопроект, который включает временное финансирование правительственных программ, должен быть одобрен конгрессом до истечения текущей рабочей недели. В противном случае произойдет шатдаун – ряд федеральных ведомств с понедельника будут вынуждены приостановить свою работу.
Вслед за голосованием в Сенате документ поступит на рассмотрение в Палату представителей США. В случае одобрения документа обоими палатами Конгресса – на подпись главе администрации Джо Байдену.
Законопроект нацелен на выделение 12,4 миллиардов помощи Украине, что включает экономическую поддержку для поддержания работы украинского правительства, средства на военную помощь, миссии американских военных в Европе и так далее.
8 сентября, 19:47NI: США хотят, чтобы Украина повторила судьбу Афганистана