https://ria.ru/20220929/zakonoproekt-1820461268.html

Сенат США принял проект, включающий новую миллиардную помощь Украине

Сенат США принял проект, включающий новую миллиардную помощь Украине - РИА Новости, 29.09.2022

Сенат США принял проект, включающий новую миллиардную помощь Украине

Сенат Конгресса США в четверг большинством голосов принял законопроект о продолжении финансирования американского правительства вплоть до 16 декабря 2022 года,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T21:55

2022-09-29T21:55

2022-09-29T21:55

в мире

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сенат сша

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ВАШИНГТОН, 29 сен – РИА Новости. Сенат Конгресса США в четверг большинством голосов принял законопроект о продолжении финансирования американского правительства вплоть до 16 декабря 2022 года, включающий выделение 12,4 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине, трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.Инициативу поддержали свыше 60 законодателей, этого достаточно для ее утверждения. Процесс голосования продолжается.Законопроект, который включает временное финансирование правительственных программ, должен быть одобрен конгрессом до истечения текущей рабочей недели. В противном случае произойдет шатдаун – ряд федеральных ведомств с понедельника будут вынуждены приостановить свою работу.Вслед за голосованием в Сенате документ поступит на рассмотрение в Палату представителей США. В случае одобрения документа обоими палатами Конгресса – на подпись главе администрации Джо Байдену.Законопроект нацелен на выделение 12,4 миллиардов помощи Украине, что включает экономическую поддержку для поддержания работы украинского правительства, средства на военную помощь, миссии американских военных в Европе и так далее.

https://ria.ru/20220929/pomosch-1820342613.html

https://ria.ru/20220908/ssha-1815511164.html

сша

украина

европа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, сша, украина, европа, конгресс сша, сенат сша