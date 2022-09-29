https://ria.ru/20220929/zaklyuchennye-1820427171.html

В Госдуму внесли проект о возможности привлечения заключенных к работе у ИП

В Госдуму внесли проект о возможности привлечения заключенных к работе у ИП - РИА Новости, 29.09.2022

В Госдуму внесли проект о возможности привлечения заключенных к работе у ИП

Правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности трудоустройства осужденных к принудительным работам, в том числе у индивидуальных предпринимателей,... РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-29T18:42

2022-09-29T18:42

2022-09-29T22:21

госдума рф

общество

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности трудоустройства осужденных к принудительным работам, в том числе у индивидуальных предпринимателей, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.Согласно части 1 статьи 607 Уголовно-исполнительного кодекса, каждый осужденный к принудительным работам обязан трудиться в местах, определяемых администрацией исправительного центра. Та, в свою очередь, обязана, исходя из наличия рабочих мест, привлекать осужденных к трудовой деятельности с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и по возможности специальности. Однако сейчас их могут принять на работу только в организациях, говорится в пояснительных документах к проекту.По информации ФСИН России, осужденные к принудительным работам могут также трудиться у индивидуальных предпринимателей на должностях разнорабочих, грузчиков, дворников и подсобных рабочих. Если у них есть специальные навыки или образование, они также могут работать парикмахерами, швеями, водителями, поварами, слесарями, малярами, сварщиками, каменщиками, плотниками, менеджерами и кладовщиками.В целях установления единого порядка следования осужденных к принудительным работам к месту отбывания наказания законопроектом предлагается исключить из Уголовно-исполнительного кодекса положения, регламентирующие передвижение под конвоем в исправительный центр осужденных к принудительным работам, находящихся к моменту вступления приговора в законную силу под стражей.

https://ria.ru/20220822/tyurmy-1810773120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)