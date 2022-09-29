18:42 29.09.2022 (обновлено: 22:21 29.09.2022)
В Госдуму внесли проект о возможности привлечения заключенных к работе у ИП
В Госдуму внесли проект о трудоустройстве осужденных к принудительным работам у ИП
Заключенный в исправительной колонии общего режима. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности трудоустройства осужденных к принудительным работам, в том числе у индивидуальных предпринимателей, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
"Законопроект разработан в целях привлечения к труду осужденных к принудительным работам не только в организациях любой организационно-правовой формы, но и у индивидуальных предпринимателей", — говорится в пояснительной записке.
Согласно части 1 статьи 607 Уголовно-исполнительного кодекса, каждый осужденный к принудительным работам обязан трудиться в местах, определяемых администрацией исправительного центра. Та, в свою очередь, обязана, исходя из наличия рабочих мест, привлекать осужденных к трудовой деятельности с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и по возможности специальности. Однако сейчас их могут принять на работу только в организациях, говорится в пояснительных документах к проекту.
По информации ФСИН России, осужденные к принудительным работам могут также трудиться у индивидуальных предпринимателей на должностях разнорабочих, грузчиков, дворников и подсобных рабочих. Если у них есть специальные навыки или образование, они также могут работать парикмахерами, швеями, водителями, поварами, слесарями, малярами, сварщиками, каменщиками, плотниками, менеджерами и кладовщиками.
В целях установления единого порядка следования осужденных к принудительным работам к месту отбывания наказания законопроектом предлагается исключить из Уголовно-исполнительного кодекса положения, регламентирующие передвижение под конвоем в исправительный центр осужденных к принудительным работам, находящихся к моменту вступления приговора в законную силу под стражей.
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